18 de agosto de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Quando pensamos em saúde e longevidade, é comum focarmos em dietas rigorosas e exames médicos de última geração. Mas, muitas vezes, esquecemos de uma peça fundamental desse quebra-cabeça: os músculos. Eles não são apenas responsáveis por força ou estética; seus músculos são, na verdade, farmácias internas, capazes de liberar substâncias poderosas que promovem bem-estar, prolongam a vida e protegem o corpo contra doenças.

Um exemplo impressionante é a irisina, um hormônio liberado pelos músculos durante o exercício físico. Pesquisas, como as publicadas na Nature, mostram que a irisina desempenha um papel crucial na transformação da gordura branca em gordura marrom, um processo conhecido como “browning”. Essa gordura marrom, metabolicamente ativa, ajuda a queimar calorias, contribuindo para o controle de peso e oferecendo proteção contra a obesidade e o diabetes tipo 2.

Mas isso é apenas o começo. Cada vez que você levanta pesos, corre ou se exercita de qualquer forma, seus músculos incentivam a produção de Testosterona e Hormônio do Crescimento (GH). Esses hormônios são fundamentais não apenas para a regeneração muscular e a manutenção da densidade óssea, mas também para a saúde do sistema cardiovascular. Estudos apontam que níveis adequados de Testosterona e GH estão associados a uma redução significativa no risco de doenças cardíacas e ajudam a manter a vitalidade mesmo com o passar dos anos.

Se isso não fosse suficiente, seus músculos também desempenham um papel crucial no metabolismo do açúcar. Durante o exercício, há um aumento na produção de adiponectina pelo tecido adiposo, um hormônio que regula os níveis de glicose no sangue e melhora a sensibilidade à insulina. Em outras palavras, mover-se regularmente é uma maneira natural e eficaz de prevenir o diabetes.

E o que dizer do cérebro? A contração muscular durante o exercício físico desencadeia a liberação de anandamida, uma substância produzida pelo sistema endocanabinóide, conhecida como a “molécula da felicidade”. Além disso, o exercício estimula a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), uma proteína essencial que promove a sobrevivência dos neurônios, facilita a neurogênese e melhora a plasticidade cerebral. Isso significa que a atividade física regular é uma poderosa aliada na luta contra o declínio cognitivo. Pesquisas recentes demonstram que o aumento do BDNF, induzido pelo exercício, melhora a memória e protege o cérebro contra doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer.

E não podemos esquecer a endorfina, a famosa molécula do bem-estar, liberada durante o exercício. Essa substância não apenas melhora o humor, mas também alivia a dor, funcionando como um analgésico natural. A prática regular de exercícios é eficaz na redução da ansiedade e dos sintomas depressivos, contribuindo significativamente para o bem-estar mental.

Mas a mágica dos músculos vai além. A atividade física regular também ajuda a sincronizar o ciclo circadiano, o relógio biológico que regula o sono e os ritmos hormonais do corpo. Um ciclo circadiano bem ajustado, promovido pelo exercício, garante um sono mais profundo e reparador, melhora o humor e aumenta a disposição para enfrentar o dia.

E não podemos subestimar o aspecto social da atividade física. Estudos de Harvard e as lições das “Zonas Azuis” – regiões conhecidas pela alta longevidade – mostram que o manter-se ativo não só fortalece os músculos, mas também os laços sociais. Uma caminhada ao ar livre com amigos ou uma partida de futebol no parque, promovem uma sensação de pertencimento e aumentam a felicidade, ingredientes essenciais para uma vida longa e saudável.

Portanto, ao cuidar dos seus músculos, você está construindo uma armadura poderosa contra doenças. Não importa o tipo de exercício que você escolha, o importante é mover-se. Cada passo em direção a uma vida mais ativa é um grande salto em direção à longevidade com qualidade. Cuide dos seus músculos hoje e deixe que eles cuidem de você amanhã.

Dr. Fernando Bastos é Médico, Palestrante e Escritor. Autor do Best Seller “O Ciclo Original”

Instagram: @drfernandobastos

