Por Bruno Laux | 25 de setembro de 2024

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Radar Ambiental

O aplicativo “Radar Ambiental”, desenvolvido pelo Ministério Público do Amapá, passará a ser adotado em todo o Brasil para o recebimento de denúncias de crimes ambientais. A plataforma permitirá que qualquer cidadão do país registre ocorrências do tipo, que serão respondidas pela Ouvidoria do Conselho Nacional do Ministério Público.

Projeto prioritário

O projeto de lei do senador Davi Alcolumbre (União-AP) que eleva a pena para crimes relacionados à destruição do meio ambiente deve ganhar apoio especial do Planalto. O presidente Lula avaliou que o texto, integrado a uma ampla lista de medidas voltadas ao tema em discussão no Congresso, possui tramitação adiantada e um conteúdo completo para tratar da questão.

Luxos partidários

Lideranças do PL têm demonstrado incômodo com a ampla equipe de assessores que Michelle Bolsonaro tem mobilizado nos compromissos eleitorais em que participa. Representantes da cúpula da legenda reclamam também das hospedagens caras solicitadas pela ex-primeira-dama nas agendas, as quais são custeadas pela sigla.

Violência eleitoral

A presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, solicitou “celeridade, efetividade e prioridade” às investigações de casos de violência na campanha eleitoral deste ano. Em discurso realizado nesta terça-feira, a magistrada destacou que “eleição não é violência” e pediu respeito aos candidatos e partidos, sugerindo que as siglas “tomem tenência”.

Real 30 anos

O Banco Central anunciou nesta terça-feira o início da circulação da moeda de R$1 lançada em comemoração aos 30 anos do real. Similar à versão comum, com pequenos detalhes alusivos à comemoração, a unidade especial terá cerca de 45 milhões de exemplares distribuídos na rede bancária do país.

Repasse ao RS

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou nesta terça-feira o repasse de R$178 milhões para ações de resposta em cinco cidades do RS. Viabilizados por meio da Defesa Civil Nacional, os recursos devem beneficiar iniciativas do órgão nos municípios de Porto Alegre, Muçum, Cachoeira do Sul, Marques de Souza e Farroupilha.

Aproximação com religiosos

O advogado-geral da União, Jorge Messias, participou de uma série de vídeos gravados por membros do PT para ampliar o diálogo da sigla com os evangélicos. Vinculado à Igreja Batista, o chefe da AGU vem atuando desde o início do atual mandato do presidente Lula para estreitar laços do governo junto ao grupo religioso.

Aprimoramento de alertas

Tramita na Câmara um projeto do deputado Amom Mandel (Cidadania-AM) que cria o Programa Nacional de Aprimoramento dos Sistemas de Alertas Meteorológicos. Apresentado na esteira dos recentes eventos climáticos extremos no país, o texto pretende desenvolver e integrar tecnologias destinadas à previsão e ao monitoramento de ocorrências do tipo.

Suspensão das bets

O senador Omar Aziz (PSD-MG) apresentou uma ação de descumprimento de preceito fundamental à Procuradoria Geral da República para solicitar ao STF uma liminar urgente que tire do ar os sites de apostas online. O parlamentar alega que a proliferação das “bets” está saindo do controle no Brasil, levando famílias “à ruína financeira, ao endividamento e até mesmo ao suicídio”.

Capacitação de entrevistadores

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social iniciou nesta semana mais uma capacitação para profissionais que atuam como entrevistadores do Cadastro Único. A iniciativa busca instruir as equipes municipais sobre o correto preenchimento dos formulários utilizados na coleta de dados de famílias em situação de vulnerabilidade

Investimento confirmado

A direção da Coca-Cola Femsa Brasil apresentou nesta terça-feira ao governador Eduardo Leite um plano de investimento de R$886 milhões no RS ao longo dos próximos cinco anos. A unidade da empresa em Porto Alegre, fortemente atingida pelas enchentes, deve receber mais de R$600 milhões para sua retomada, com o objetivo de se tornar a mais moderna da companhia no país até 2025.

Parceria finlandesa

O presidente da Fiergs, Claudio Bier, recebeu nesta semana a embaixadora da Finlândia, Johanna Karanko, acompanhada de uma comitiva de empresas, para um diálogo sobre negócios do país nórdico em áreas que podem contribuir na reconstrução do RS. A diplomata europeia destacou uma série de potenciais parcerias “ganha-ganha” entre as partes, salientando o caráter de referência de seu país em bioeconomia e sustentabilidade.

Testes eleitorais

O Tribunal Regional Eleitoral do RS promoverá uma reunião nesta quinta-feira com partidos políticos e entidades fiscalizadoras para tratar dos Testes de Integridade e Teste de Autenticidade das urnas eletrônicas. O encontro tem por objetivo divulgar, detalhar e disseminar a segurança, a credibilidade e a lisura dos mecanismos eletrônicos de registro e contagem de votos.

Estudo nas ilhas

A prefeitura de Porto Alegre lançou nesta semana, junto ao Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um edital para contratação de duas consultorias que irão subsidiar ações relacionadas à regularização fundiária e ao plano urbanístico da região das Ilhas. Os vencedores dos processos seletivos realizarão estudos no bairro Arquipélago para auxiliar na estruturação de obras na região, em especial para a mitigação dos impactos das cheias.

Doação de livros

A Secretaria de Educação de Porto Alegre recebeu nesta terça-feira a doação de 4,8 mil publicações arrecadadas na Feira do Livro de São Paulo para as escolas da Capital atingidas pelas enchentes de maio. O lote de donativos, enviado por professores da comunidade Redelê, em parceria com a Associação Quatro Cinco Um, soma-se aos outros seis mil livros encaminhados pelas entidades em agosto.

Honra ao Mérito

A Câmara de Vereadores da Capital concedeu nesta terça-feira o Diploma Honra ao Mérito ao Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do RS. Articulada pelo vereador Idenir Cecchim (MDB), a homenagem reconhece o serviço público prestado pela entidade e seus associados, em especial na garantia do uso de fundos do Imposto de Renda para aqueles que mais precisam.

(brunolaux@pampa.com.br)

