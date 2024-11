Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 15 de novembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

E-mails anônimos

Desde o início das repercussões no entorno do atentado ocorrido em Brasília na quarta-feira, o STF recebeu uma série de e-mails anônimos exaltando o ato realizado na capital federal. Algumas das mensagens descrevem o autor da ação como “mártir”, além de prometer a finalização do ataque iniciado por ele.

Reforço na segurança

Após as explosões ocorridas na quarta-feira, na Praça dos Três Poderes e proximidades, a Polícia Legislativa da Câmara pretende sugerir alterações nos protocolos de segurança da Casa. Entre as ações avaliadas, está a restrição da entrada principal do Congresso, que atualmente conta com acesso público sujeito à passagem por equipamentos detectores de metais e de raio-x.

Segurança no G20

O esquema de segurança no entorno da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, na próxima semana, deve permanecer inalterado, mesmo após as repercussões no entorno das recentes explosões ocorridas em Brasília. Um efetivo de 9 mil homens será empregado na operação de GLO ao longo do evento, que contará com militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea Brasileira, em parceria com órgãos de segurança pública federais e do estado do RJ.

Relator definido

O ministro Alexandre de Moraes ficará responsável no STF pelo recente caso de ataque a bombas na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A investigação foi designada ao magistrado a partir do mecanismo de “prevenção” no Judiciário, que encaminha processos a ministros já envolvidos na relatoria de temas correlatos.

Ato terrorista

Alexandre de Moraes tornou a se manifestar nesta quinta-feira sobre as recentes explosões em Brasília, defendendo que o episódio seja considerado “um ato terrorista”. O ministro do STF também lamentou o que chama de “mediocridade de várias pessoas”, que, por questões ideológicas, querem banalizar a grave situação.

Reparos pós-enchentes

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), promulgou nesta quinta-feira a lei que abre crédito extraordinário de R$27,1 milhões para reparos nas sedes regionais da Justiça do Trabalho e do MPF no RS, atingidas pelas enchentes de maio. O montante será utilizado na troca de equipamentos e mobiliários, além de consertos na infraestrutura dos prédios afetados.

Acesso a especialistas

O Ministério da Saúde pretende reduzir o tempo de espera nas filas do SUS e aprimorar o atendimento ambulatorial no Brasil através do Programa Mais Acesso a Especialistas. Com previsão de R$2,4 bilhões em investimentos até o final do próximo ano, a iniciativa visa ampliar em 30% a oferta de atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde.

Repatriação de brasileiros

O 11° voo de resgate de brasileiros e familiares da região de conflito no Líbano pousou nesta quinta-feira, na Base Aérea de São Paulo, com 237 passageiros. A partir da conclusão da etapa, o Brasil atingiu a marca de 2.309 pessoas e 29 animais de estimação resgatados do país no Oriente Médio.

Gabarito do ENEM

O Ministério da Educação divulgou nesta quinta-feira os gabaritos e cadernos de questões do Exame Nacional do Ensino Médio 2024. Prevista para o dia 20 de novembro, a divulgação do material foi antecipada e pode ser acessada através do portal do Inep.

Racismo nas prisões

Em meio à Semana da Consciência Negra, o governo gaúcho lançou nesta quinta-feira o Plano de Ação Estadual de Enfrentamento ao Racismo no Sistema Prisional. Articulado pela Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativa e pela Polícia Penal, o documento trata de ações e diretrizes a serem implementadas na esfera da questão racial para servidores do setor, apenados e egressos do sistema penitenciário.

Roadmap Climático

Durante a assembleia geral da coalização Under2, realizada nesta quinta-feira, às margens da COP-29, no Azerbaijão, a secretária estadual do Meio Ambiente, Marjorie Kauffmann, apresentou a ferramenta “Roadmap Climático”, do RS. A plataforma, que contará com recursos internacionais, auxiliará na elaboração de políticas públicas destinadas à mitigação e adaptação climática no Estado, a partir da coleta de dados locais nos municípios gaúchos.

Direitos TEA

O MPRS promoveu nesta quarta-feira o Seminário TEA – Contribuições Sobre Direitos de Crianças e Adolescentes com Transtorno do Espectro Autista na perspectiva da saúde e da educação. O evento abordou uma série de questões relacionadas ao direito de jovens integrados ao grupo em relação ao tratamento precoce, serviço de saúde e à inclusão em escolas regulares.

Estudos compensatórios

Frente aos últimos dias do ano letivo de 2024, a Secretaria Estadual da Educação promoveu uma live nesta quinta-feira para orientar lideranças escolares sobre ações relacionadas aos “Estudos Compensatórios”. As atividades pedagógicas extras são oferecidas aos estudantes da Rede Estadual que não tiveram acesso às aulas devido à infrequência, visando auxiliar os alunos na recuperação de conteúdos.

Pelo fim da 6×1

Lideranças políticas e sociais de Porto Alegre convocaram para esta sexta-feira, na Usina do Gasômetro, um ato favorável à PEC que põe fim à escala 6×1 nas jornadas de trabalho. Alinhado a uma mobilização nacional em defesa do texto, o movimento visa pressionar o Congresso Nacional pelo avanço da discussão e aprovação da matéria em Brasília.

Acesso ao emprego

Mais de 60 pessoas participaram nesta semana da ação intersetorial promovida pela FASC de Porto Alegre, em parceria com o Sine Municipal, voltada à inserção da população em situação de rua no mercado de trabalho. A ação contou com rodas de conversa e oficinas, além de orientação de autocuidado e um painel sobre currículo profissional, focados no acesso a oportunidades de emprego.

Manutenção de fios

Os vereadores de Porto Alegre aprovaram na quarta-feira o projeto de lei que obriga a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica a realizar a manutenção, alinhamento, substituição e retirada de fios e cabos avariados ou em desuso nos postes localizados na Capital. As instituições, que serão acionadas pelo Executivo, terão até 30 dias para realizar os processos necessários nas estruturas a partir do recebimento da notificação.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

