Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 19 de novembro de 2024

O presidente Lula recebeu o seu homólogo argentino, Javier Milei, com um frio e protocolar aperto de mão. (Foto: Reprodução)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Climão no G20

Diferindo dos cumprimentos calorosos que ofereceu a outras lideranças internacionais presentes nesta segunda-feira na cúpula do G20, no Rio de Janeiro, o presidente Lula recebeu o seu homólogo argentino, Javier Milei, com um frio e protocolar aperto de mão. Ambos os chefes de Estado não esboçaram sorrisos ou qualquer afinidade na foto registrada logo após a chegada do líder do país vizinho para a abertura do evento.

Adesão argentina

Inicialmente resistente à ideia, o governo argentino voltou atrás e aderiu nesta segunda-feira à Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo presidente Lula na abertura da cúpula do G20. Integrada por outras 81 nações, além da União Africana e a União Europeia, a iniciativa objetiva traçar planos e reunir fundos para erradicar a insegurança alimentar no mundo.

Desvio de foco

A mudança de foco na imprensa do legado da presidência brasileira no G20 para as recentes falas polêmicas da primeira-dama Janja da Silva causou irritação no entorno do presidente Lula. Pessoas próximas ao chefe do Executivo afirmam que a viralização das declarações de sua esposa acabaram ofuscando repercussões positivas relacionadas à pauta social do governo brasileiro à frente do bloco.

Esporte e clima

O Ministério do Esporte apresentou nesta segunda-feira, durante a COP 29, no Azerbaijão, o Plano Nacional de Ação Climática para o Esporte. Elaborada em parceria com o Instituto Esporte para o Planeta, a iniciativa tem como objetivo mobilizar a comunidade esportiva e ampliar o papel do segmento como ferramenta de educação e engajamento nos desafios climáticos.

Arquivamento da anistia

A bancada do PSOL na Câmara promove nesta terça-feira, ao lado de parlamentares de outros partidos, um ato favorável ao arquivamento do PL da Anistia para envolvidos no 8 de Janeiro. A mobilização, que evidencia algo já reivindicado anteriormente pela legenda, ganhou força nos últimos dias após o atentado realizado na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Aperfeiçoamento das SAFs

A Câmara dos Deputados validou nesta segunda-feira o requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei do Senado que visa aperfeiçoar a governança das Sociedades Anônimas do Futebol no Brasil. Idealizada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a medida visa, entre outros pontos, resguardar os investidores e preservar os direitos dos clubes esportivos, dos profissionais do futebol e dos atletas em formação.

Convocação de artistas

Famosos como a influencer Deolane Bezerra, o humorista Tirulipa, e os cantores Wesley Safadão e Jojo Todynho poderão ser chamados para depor na CPI das Bets no Senado. O colegiado vota nesta terça-feira os requerimentos de convocação dos artistas, em função de seu envolvimento com a promoção de apostas online.

Conclusão de trabalhos

A Comissão Temporária Externa do Senado criada para acompanhar as ações de enfrentamento às enchentes no RS entregará no dia 5 de dezembro o relatório final de trabalho do colegiado. O documento, relatado pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), reúne propostas e recomendações para as diversas instâncias governamentais, destinadas à prevenção e resposta a danos decorrentes de eventos climáticos.

Defesa Civil Alerta

O governo federal ampliará em dezembro para os estados do Sul e Sudeste o funcionamento da ferramenta “Defesa Civil Alerta”, destinada ao envio de alertas de emergência. No dia 30 de novembro, mensagens de demonstração do serviço serão encaminhadas para celulares de cidadãos de 36 cidades gaúchas.

Isenção para medicamentos

Está pautada para esta terça-feira a votação no Senado do projeto de lei que permite ao Ministério da Fazenda zerar as alíquotas do Imposto de Importação para medicamentos no Regime de Tributação Simplificada. Articulada pelo deputado José Guimarães (PT-CE) e já validada pela Câmara, a medida prevê um limite de isenção de 10 mil dólares para a importação de produtos destinados ao uso próprio por pessoa física.

Alarme falso

O esquadrão antibomba da Polícia Militar do Distrito Federal foi acionado nesta segunda-feira após uma mala ter sido encontrada na área externa do DF Plaza Shopping, em Águas Claras. Apesar da mobilização da unidade, que esteve em operação por algumas horas, a hipótese de bomba foi descartada pela corporação, que encontrou apenas roupas no interior do objeto.

Entrega de maquinários

O governo gaúcho formalizou nesta segunda-feira a entrega de 212 máquinas e equipamentos agrícolas para 129 municípios de diferentes regiões do RS. Adquiridos com recursos de emendas da bancada federal gaúcha, os itens foram viabilizados a partir de um investimento total de R$ 71,7 milhões, com contrapartida do Executivo estadual de R$ 11,6 milhões.

Cartilha de Semicondutores

A Secretaria Estadual de Inovação lançou nesta semana a primeira edição da Cartilha de Semicondutores RS. Voltado à consolidação do Estado como referência no setor de microeletrônica no Brasil, o material reúne uma série de estratégias, investimentos e ações do Programa Estadual de Semicondutores, gerido pela pasta.

Indicação confirmada

O prefeito Sebastião Melo oficializou nesta segunda-feira o anúncio do atual prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, para o comando da Secretaria de Educação de Porto Alegre em 2025. Indicado pelo PL, partido da vice-prefeita eleita Betina Worm, o secretário indicado assumirá a pasta que esteve no centro de polêmicas durante o primeiro mandato do chefe do Executivo municipal, relacionadas a desperdício de materiais escolares e suspeitas de corrupção.

Trabalho conjunto

A prefeitura de Porto Alegre e a Trensurb chegaram a um acordo nesta segunda-feira para a realização de um trabalho conjunto destinado a melhorias na casa de bombas operada pela empresa federal. A parceria prevê apoio técnico e com equipamentos para prevenir alagamentos no entorno do local e agilizar a atuação diante de alertas de chuvas.

Padronização de pontos

Está em discussão na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei do vereador José Freitas (Republicanos) que inclui taxistas na lista das atividades que podem receber autorização para instalação de mobiliário urbano destinado à prestação de serviços na Capital. A iniciativa sugere o reconhecimento pela administração pública das casinhas de pontos de táxi, de modo que novos interessados em empreendimentos do gênero tenham um padrão a seguir.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

