Colunistas Comitiva gaúcha agradece em Conegliano, na Itália, a solidariedade prestada para a reconstrução do Estado

Por Flavio Pereira | 19 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Deputado Rodrigo Lorenzoni, ao lado de uma comitiva gaúcha, agradeceu em Conegliano a solidariedade dos italianos Foto: Reprodução de vídeo Deputado Rodrigo Lorenzoni, ao lado de uma comitiva gaúcha, agradeceu em Conegliano a solidariedade dos italianos. (Foto: Reprodução vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Em nome dos gaúchos, o deputado Rodrigo Lorenzoni, líder do PL na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, agradeceu “a mobilização que aconteceu na Itália e que contou com a participação de brasileiros”. Foi durante um ato em Conegliano, que é cidade-irmã de Garibaldi.

O deputado agradeceu aos inúmeros brasileiros que também se mobilizaram, referindo-se “a Graciela, filha do deputado federal Pedro Westphalen e a tantos outros que tiveram efetiva participação para que o Rio Grande do Sul pudesse receber tanto carinho e apoio neste momento de reconstrução.”

Ele destacou que “estamos aqui para deixar registrada nossa gratidão e que Deus queira que nunca nada parecido ocorra aqui, mas em qualquer dificuldade que a Itália passe, nós estaremos lá no Sul do Brasil, ajudando vocês”.

Além de Rodrigo Lorenzoni, participaram do ato o deputado Paparico Bacchi, vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, acompanhados do ex-ministro Onyx Lorenzoni. Eles foram recebidos pelo prefeito de Conegliano, Fabio Chies, que fez a entrega simbólica de dois cheques, totalizando 7,5 mil euros, arrecadados pela comunidade, para auxiliar na reconstrução de Garibaldi, depois das enchentes.

Rodrigo e Paparico agradeceram a doação dos cidadãos de Conegliano e presentearam o prefeito da cidade com uma cuia e uma bomba de chimarrão, símbolos do nosso Estado.

Também estavam presentes no ato, o deputado italiano Dimitri Coin, a presidente Pro Lo, Paola Chies, e o presidente da Associação Ciclismo Alè Azzurri e comitato SOS Rio Grande do Sul, professor Marco Lucchetta. O prefeito de Garibaldi, Sergio Chies, participou do ato por vídeo chamada.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/comitiva-gaucha-agradece-em-conegliano-na-italia-a-solidariedade-prestada-para-a-reconstrucao-do-estado/

Comitiva gaúcha agradece em Conegliano, na Itália, a solidariedade prestada para a reconstrução do Estado

2024-11-19