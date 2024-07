Notas Brasil Pantanal tem este ano maior área queimada em junho

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O mês de junho teve este ano a maior média de área queimada no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul registrada – desde 2012 – pela série histórica do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em apenas 30 dias, o fogo consumiu mais de 411 mil hectares do bioma.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/pantanal-tem-este-ano-maior-area-queimada-em-junho/

Pantanal tem este ano maior área queimada em junho

2024-07-02