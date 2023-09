Acontece Panvel lança modalidade inédita de delivery em até 30 minutos

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2023

Novidade no varejo farma nacional, serviço já pode ser conferido em quatro regiões de Porto Alegre. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Facilitar a vida do cliente tem sido um dos principais compromissos da Panvel, ainda mais quando ele precisa receber seu medicamento ou produto com rapidez. A rede de farmácias foi a primeira do varejo nacional a oferecer entregas em até 60 minutos, modalidade que correspondeu a 40% dos 2,9 milhões de envios realizados somente em 2022. Agora, em uma iniciativa inédita no segmento nacional, a empresa lança uma nova opção ao consumidor, a Entrega Turbo, garantindo a chegada da compra no período máximo de 30 minutos.

A novidade já pode ser conferida em quatro regiões de Porto Alegre: os bairros Mont’Serrat, Bela Vista, Menino Deus e Auxiliadora. Em compras pelo App Panvel, site Panvel.com ou da tele Alô Panvel, a modalidade estará disponível ao cliente logo após informar sua localização para recebimento. Outras áreas da cidade serão incluídas progressivamente nos próximos meses, assim como as capitais Curitiba, Florianópolis e São Paulo, chegando a alguns municípios no interior da Região Sul até o final deste ano.

Conforme o diretor-executivo de Digital e Novos Negócios, Rodrigo Poço, a oferta da Entrega Turbo nasce da expertise em logística acumulada pela Panvel ao longo dos últimos anos, somada à otimização de recursos em processos, tecnologias e pessoal especializado. Além da Entrega Rápida (até 60 minutos), são oferecidas também as opções de Entrega Programada e o Click & Retire, que possibilita o resgate da compra na loja escolhida pelo cliente.

“A Entrega Turbo é um novo compromisso que assumimos com nosso consumidor a fim de atender sua demanda sob medida, especialmente em momentos de urgência. Seja para repor um medicamento importante, a fralda do bebê que acabou na hora da troca ou para completar a necessaire na saída repentina de uma viagem, ele poderá contar com mais este serviço. Isso é manter o cliente no centro do nosso negócio.”

A oferta da nova opção de delivery conta com um modelo híbrido que inclui empresas parceiras e prestadores dedicados. Em seus primeiros dias de funcionamento na capital gaúcha, a operação registrou entregas realizadas com tempo médio de 22 minutos. A contratação do serviço terá valores pré-definidos, podendo variar conforme as políticas de preços da empresa. Com o lançamento, a Panvel busca reforçar ainda mais os índices positivos de satisfação entre seus clientes, considerados referência no varejo farmacêutico – seu nível médio de NPS (métrica utilizada para medir a fidelidade do consumidor) é de 79%. Já em avaliação do nível de serviços, a rede registra média de 98%.

“São números que nos legitimam e possibilitam buscar novas soluções em um cotidiano onde tempo e praticidade são fatores fundamentais. Tudo para ajudar o cliente a cuidar de sua saúde e de seu bem-estar”, complementa Rodrigo Poço.

