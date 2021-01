Papa diz que ficou “estupefato” por causa da violência durante a invasão do Congresso dos Estados Unidos

O papa Francisco disse, em entrevista neste sábado (09), que ficou “estupefato” por causa da violência durante a invasão do Capitólio, a sede do Congresso dos Estados Unidos, em Washington, na quarta-feira (06).

“Fiquei estupefato porque se trata de um povo tão disciplinado na democracia”, afirmou o pontífice. Ele disse que “nos ambientes mais evoluídos, sempre há algo que não funciona” e que há pessoas “que tomam um caminho contra a comunidade, contra a democracia, contra o bem comum”.

“Esse movimento deve ser condenado”, declarou Francisco. Segundo ele, é preciso “compreender bem para que não se repita e aprender com a história”.

O grupo que invadiu o Capitólio era formado por apoiadores do presidente Donald Trump. Os extremistas entraram no local durante a contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral nas eleições presidenciais de novembro. Os invasores queriam impedir a confirmação da vitória de Joe Biden. Cinco pessoas morreram durante o ato.

Um pouco antes da invasão, Trump disse a uma multidão de apoiadores em Washington que não aceitaria a derrota para Biden. Ele incitou as pessoas a caminharem em direção ao Capitólio, dizendo que iria acompanhá-las. No entanto, não foi visto na marcha.