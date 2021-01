Porto Alegre Porto Alegre adota regras da bandeira laranja a partir deste domingo

Por Redação O Sul | 9 de janeiro de 2021

Melo e prefeitos da Região Metropolitana assinaram o Plano de Cogestão Regional Foto: Mateus Raugust/PMPA

A partir deste domingo (10), Porto Alegre passa a adotar as regras da bandeira laranja no Distanciamento Controlado implantado pelo governo gaúcho. A medida é possível graças ao Plano de Cogestão Regional, assinado neste sábado (09), no Paço Municipal, pelo prefeito Sebastião Melo e gestores dos municípios que integram a região R10 no mapa do sistema estadual.

O plano flexibiliza atividades econômicas, mas endurece os protocolos sanitários e reforça a fiscalização. “Não é o comércio regular que vai propagar mais a Covid-19. Estamos convencidos de que, quanto mais horários estendidos, menos pessoas teremos nos locais. Os nossos protocolos foram construídos de forma muito rigorosa, e essa parceria com os empresários dará muito certo”, disse Melo.

O prefeito reforçou que a Guarda Municipal vai agir nos casos de aglomerações. “Deixo um aviso à Cidade Baixa e Padre Chagas: se tiver aglomeração, a Guarda Municipal vai entrar em ação. Precisamos ter firmeza para recuperar a economia, e as pessoas têm que ter consciência de que não pode haver aglomeração”, afirmou.

Segundo o secretário municipal extraordinário de Enfrentamento à Covid-19, Renato Ramalho, o plano de cogestão acompanha todas as análises e dados epidemiológicos da Capital e intensifica novos protocolos para evitar aglomerações e assegurar distanciamento interpessoal e normas de higienização.

O secretário da Saúde de Porto Alegre, Mauro Sparta, destacou que a prefeitura está acompanhando diariamente a evolução da taxa de ocupação dos leitos de UTI e que, apesar da tendência de queda, a rede está preparada para atender a demanda caso seja necessária a abertura de mais leitos.

Além de Melo, assinaram o documento os prefeitos Miki Breier (Cachoeirinha), Luiz Zaffalon (Gravataí), Valdir Bonatto (Viamão) e Paulo Corrêa (Glorinha).

O que é Cogestão Regional?

É um plano estruturado de prevenção e enfrentamento ao coronavírus que permite a adoção de protocolos de uma bandeira imediatamente anterior. Assim, um município na bandeira vermelha, por exemplo, poderá adotar as regras sanitárias da bandeira laranja.

Como aderir à cogestão?

O município deve elaborar um plano estruturado próprio. O documento deve ser aprovado por dois terços dos municípios da respectiva região do Modelo Estadual de Distanciamento Controlado. Em seguida, deve ser encaminhado ao Gabinete de Crise do Estado.

A cogestão vale a partir de que data?

Imediatamente após o encaminhamento do plano ao Estado.

Principais mudanças a partir deste domingo em Porto Alegre:

Missas e cultos

Agora: máximo de 30 pessoas ou 20% do público.

Como fica: 30% do público.

Restaurantes, bares, lanchonetes, inclusive em shoppings

Agora: ingresso até as 22h, com encerramento às 23h / 40% a 50% de lotação.

Como fica: sem restrição de horário / 50% de lotação.

Comércio essencial de rua (farmácias, supermercados etc)

Agora: sem limite de ocupação / 50% de trabalhadores.

Como fica: sem limite de ocupação / 75% de trabalhadores.

Comércio não essencial de rua (vestuários, eletrônicos, móveis etc)

Agora: 50% dos trabalhadores / ingresso até 22h, encerramento às 23h.

Como fica: 50% dos trabalhadores / sem restrição de horário.

Shoppings – Comércio não essencial

Agora: ingresso até 22, encerramento às 23h / 50% de trabalhadores / 50% de ocupação.

Como fica: sem restrição de horário / 50% de trabalhadores / 50% de ocupação

Shoppings – Comércio essencial

Agora: sem restrição de dia e horário / 50% de trabalhadores / sem restrição de lotação.

Como fica: não muda.

Bancos e lotéricas

Agora: 50% de trabalhadores.

Como fica: 75% trabalhadores.

Condomínios

Agora: fechamento das áreas comuns (piscina, salão de festa, churrasqueira etc) / academia com atendimento individualizado.

Como fica: permite áreas comuns / distanciamento de 4 metros / academia, uma pessoa a cada 10 metros quadrados.

Serviços de forma geral (imobiliárias, salões de beleza, lavanderias etc)

Agora: 25% de trabalhadores.

Como fica: 50% de trabalhadores.

Obs.1: Advocacia e contabilidade: 75% dos trabalhadores.

Obs. 2: Continua sendo, preferencialmente, teletrabalho.

Clubes sociais

Agora: abertos para atividades físicas de manutenção de saúde / fechados para lazer / fechamento das áreas comuns / 25% de trabalhadores / 25% de lotação.

Como fica: abertos para lazer / abertas áreas comuns (piscina, academia etc), com distanciamento de 10 metros quadrados / 50% de trabalhadores / 50% de lotação.

Piscinas em geral

Agora: apenas em clubes sociais e para atividades de saúde.

Como fica: autorizadas de forma geral, com ocupação de uma pessoa a cada 10 metros quadrados.

Academias

Agora: um aluno a cada 16 metros quadrados / 25% de trabalhadores / 25% de lotação

Como fica: uma pessoa a cada 10 metros quadrados / 50% de trabalhadores.

Eventos

Agora: corporativos, sociais e entretenimento apenas em ambiente aberto.

Como fica: permitidos de forma geral / ambiente aberto ou fechado.

Pedido de autorização, conforme número de pessoas (trabalhadores e público) presentes ao mesmo tempo:

– Até 300: protocolos estaduais;

– 300 a 600: protocolos estaduais, mais pedido de autorização do município-sede, encaminhado pela organização do evento;

– 600 a 1.200: protocolos estaduais, mais pedido de autorização da(s) associação(ões) de municípios da Região Covid, encaminhado pelo município- sede (aprovação por no mínimo 2/3 dos municípios da Região);

– 1.200 a 2.500: protocolos estaduais, mais pedido de autorização do Gabinete de Crise, encaminhado pela(s) associação(ões) de municípios da Região Covid.

