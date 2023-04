Tecnologia Para a segurança da sua conta: nunca deixe estas informações públicas no WhatsApp

Por Redação O Sul | 24 de abril de 2023

O WhatsApp se tornou uma das grandes redes de comunicação entre os brasileiros. Porém, o seu uso abrangente também o torna uma fonte de fraudes e golpes. Pensando nisso, alguns especialistas do ramo de segurança on-line destacam pontos importantes para ajudá-lo. Saiba como aumentar a proteção do aplicativo mais utilizado no País.

Restringindo informações

Algumas funções do aplicativo ajudam a aumentar o nível de segurança da sua conta, evitando o roubo de informações.

Isso porque, quando criminosos têm acesso ao seu nome, número e foto, eles podem se passar por você, causando preocupações e prejuízos financeiros a familiares e amigos.

Atualmente, muitos aplicativos e redes sociais utilizam os números de telefone para criar uma conta. Essa prática acaba disponibilizando mais facilmente nas redes o seu número de contato, o qual fica disponível nas informações dos perfis sem que a pessoa se preocupe com esse dado exposto.

Por meio delas, pessoas com má intenção conseguem salvar e identificar o seu nome e foto utilizados atualmente em seu perfil no aplicativo.

Ao conseguir essas informações, eles duplicam a sua conta e acessam todos os contatos. A partir daí, entram em contato com pessoas próximas ou até mesmo com as mais distantes que você tenha no aplicativo e solicitam algumas quantias.

Normalmente, os bandidos conversam utilizando até mesmo expressões que você tem o costume de usar com cada contato. Assim, sem eles desconfiarem, algumas quantias são solicitadas para realizar “pagamentos urgentes” e uma conta é disponibilizada para o envio.

Enfim, até que você ou alguém perceba a fraude, muitas pessoas podem acabar enviando as quantias para os hackers. Nesse sentido, para evitar esses acontecimentos e problemas, sugerimos uma forma de manter o seu WhatsApp seguro.

A principal delas é restringir a sua foto apenas para os seus contatos. Nas configurações do aplicativo em “Privacidade”, você deve selecionar a opção “Exibir a imagem para Meus contatos” no item “Foto de perfil”.

Dessa forma, você reduz as chances de cair em golpes como esses. E caso receba uma mensagem semelhante, pedindo dinheiro, não esqueça de ligar para a pessoa antes de realizar qualquer transferência.

