Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2023

Lula deve comparecer ao evento, que faz parte das comemorações dos 43 anos do partido Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação Lula deve comparecer ao evento, que faz parte das comemorações dos 43 anos do partido. (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

Na programação dos 43 anos de fundação do PT (Partido dos Trabalhadores), completados na última sexta-feira (10), está um jantar com convites que variam de R$ 500 a R$ 20 mil, em Brasília.

Segundo a legenda, o evento visa arrecadar fundos que serão investidos no “fortalecimento, estruturas e bases partidárias” da sigla.

O jantar está marcado para as 19h desta terça-feira (14), em uma casa de eventos. O PT informou que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é um dos convidados. Ministros, governadores, prefeitos e parlamentares da sigla e de outros partidos da base aliada devem comparecer ao evento.

Foram disponibilizados, ao todo, 300 convites nos valores de R$ 20 mil, R$ 10 mil, R$ 5 mil e R$ 500. De acordo com a secretária nacional de Finanças e Planejamento do PT, Gleide Andrade, o jantar é por adesão e está em conformidade com a “política de arrecadar fundos para que o partido seja autossustentável financeiramente”.

As comemorações dos 43 anos do PT começaram no domingo (12), com conferências, debates, oficinas culturais e shows no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.

