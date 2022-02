Colunistas Para não perder o dinheiro do Fundo Eleitoral, deputados permanecem no União Brasil

Por Flavio Pereira | 10 de fevereiro de 2022

Jair Bolsonaro em 2018: filiação ao PSL de Luciano Bivar. (Foto: Reprodução)

O PSL, partido nanico que em 2014 elegeu apenas um deputado federal, cresceu, em 2018, impulsionado pelo apoio a Jair Bolsonaro e chegou a 54 deputados federais. O DEM também teve seu crescimento vinculado com as propostas de direita de Jair Bolsonaro. Com o pedido de registro do estatuto e do programa partidário do União Brasil — fusão do PSL com o DEM aprovado por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora a nova legenda terá a maior bancada na Câmara, com 81 deputados e, consequentemente, a principal fatia dos fundos partidário e eleitoral. O Fundo eleitoral pode chegar a cerca de R$ 1 bilhão. Contraditoriamente, o União Brasil surge como partido anti-Bolsonaro. A maioria dos seus deputados, porém, deve o mandato ao fato de colar sua imagem em Jair Bolsonaro nas eleições de 2018. E muitos deles, mesmo enfrentando essa contradição, não pensam em abandonar a nova sigla por uma simples razão: não querem perder a bolada do Fundo Eleitoral. Comenta-se que cada deputado federal terá entre 4 e 5 milhões de reais do dinheiro do Fundo Eleitoral para alavancar a campanha eleitoral. A única exceção até agora, foi o deputado federal gaúcho Bibo Nunes, que anunciou sua saída do PSL e filiou-se ao PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro sugere a eleitor ” jogar o Lula no lixo da história”

Em manifestação na sua conta pessoal, o deputado federal Eduardo Bolsonaro denunciou que o ex-presidiário Lula “deu uma ‘manobra’ no Supremo Tribunal Federal (STF) e conseguiu se safar de suas condenações porque indicou ministros para o cargo”. No vídeo, Eduardo diz ter esperança que o pai vai ganhar as eleições. “Vocês acham que esse pessoal quer voltar ao poder para que? Jair Bolsonaro ganhando essa eleição, e eu tenho fé em Deus que vai ganhar, a gente vai acabar com o Lula. Vamos jogar ele no lixo da história, onde ele merece”, disse o deputado.

Senadora Simone Tebet tenta viabilizar candidatura

A senadora Simone Tebet fez ontem um movimento político tentando dar visibilidade à sua pré-candidatura à presidência da República: convidou o ex-governador gaúcho Germano Rigotto para coordenar seu programa de governo.

Luciano Hang: “Estou 100% com o governo Bolsonaro”

O empresário Luciano Hang foi sondado por lideranças do Podemos para dar apoio à pré-candidatura presidencial de Sérgio Moro. A sondagem deu-se após boatos de que o empresário teria deixado de apoiar ao presidente Jair Bolsonaro. Luciano Hang porém deixa claro:

“Estou 100% do lado do governo. A transparência do Bolsonaro é tão grande que as pessoas não estavam acostumadas. As pessoas estavam acostumadas com o politicamente correto”.

Tiago Simon, presidente da CCJ

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, o deputado Tiago Simon (MDB) apenas dirigiu a reunião da última terça-feira, quando deixou de ser apresentado o relatório do deputado Elton Weber (PSB) propondo a cassação do deputado Ruy Irigaray. A decisão de encerrar a sessão antes da apresentação do relatório foi tomada pela maioria dos deputados presentes à reunião. Esta decisão gerou, desde terça-feira, boatos sobre o “acordão” para livrar o colega da iminente cassação.

Ramiro Rosário lidera pedidos de providência ao Executivo

Durante o recesso parlamentar, a Câmara de Porto Alegre encaminhou ao Executivo 305 Pedidos de Providência. Destes, 113, ou o equivalente a 37%, foram feitos pelo gabinete do vereador Ramiro Rosário, do PSDB.

