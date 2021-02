Mundo Para o presidente americano Joe Biden, professores e funcionários de escolas deveriam ter preferência na vacinação contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2021

A recomendação de Biden é a mesma definida pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças. (Foto: Adam Schultz/The White House)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que professores e funcionários de escolas deveriam ter preferência, dentro da lista de prioridades, para receber a vacina contra a covid-19.

“Acho que os professores e as pessoas que trabalham nas escolas, no refeitório, deveriam estar na lista preferencial para receber a vacina”, disse Biden.

“Temos que garantir que todos, desde os trabalhadores de limpeza, de manutenção, possam estar de fato protegidos”, disse o presidente em uma sessão de perguntas do público transmitida pela rede americana CNN.

A recomendação do democrata é a mesma definida pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), ainda no final de dezembro do ano passado. No entanto, apenas 28 Estados e a capital Washington D.C., começaram a vacinar este grupo.

As prioridades, segundo o CDC, são as seguintes:

— 1a: trabalhadores da saúde e idosos institucionalizados;

— 1b: trabalhadores essenciais (policiais, bombeiros, agricultores, carteiros, condutores de ônibus, trabalhadores de supermercados e do setor educacional) e idosos acima dos 75 anos;

— 1c: idosos com mais de 65 anos e pessoas, acima dos 16 anos, com comorbidades; além disso, profissionais da construção civil, logística, mídia, energia, saúde e segurança pública.

Apesar de o CDC apresentar as recomendações consideradas ideais, cada Estado dos Estados Unidos tem a autonomia de desenvolver seu próprio plano baseado nas necessidades de cada um, e a quantidade de vacinas disponíveis.

O presidente reforçou a importância de outras medidas para evitar a propagação da covid-19 com a volta das aulas presencias no país. Como exemplo, ele citou a redução das turmas, e até mesmo o cuidado com o transporte dos alunos.

“Temos que nos certificar que não há aglomerações, até mesmo dentro dos ônibus escolares”, disse. “Precisamos nos distanciar, com turmas menores, com mais proteção”, acrescentou.

Na semana passada, o CDC divulgou uma cartilha com instruções para a volta às aulas. Ao todo, eles apresentam cinco “estratégias chave” para manter a segurança entre os estudantes:

— uso correto de máscaras;

— distanciamento social;

— lavar as mãos;

— limpeza e ventilação do ambiente;

— rastreamento de contatos, isolamento, e quarentena.

Doses suficientes

O presidente dos Estados Unidos afirmou ainda que terá doses para vacinar todos os americanos contra a covid-19 até julho deste ano.

“Quando todos os americanos que quiserem poderão se vacinar”, questionou o âncora da CNN americana Anderson Cooper. “Até o final de julho deste ano. Quando assumimos o cargo, só tínhamos 50 milhões de doses disponíveis, e agora, até o final de julho, teremos mais de 600 milhões para vacinar todos os americanos”, respondeu Biden.

“Elas estarão disponíveis. Quando assumi, vimos que não tinha nada nos refrigeradores e 10 milhões de doses por dia estavam disponíveis. Isso tivemos nas primeiras três semanas depois que assumi o cargo. Falamos com a Pfizer e a Moderna e pedimos mais vacinas em maior velocidade para que fôssemos de 200 milhões para 400 milhões até o final de maio e depois 600 milhões de doses até julho”, explicou Biden.

“Utilizamos a lei de defesa nacional para ajudar na fabricação e ter mais equipamentos sendo utilizados. As pessoas já vão estar sendo vacinadas nesse meio tempo, não é que de repente vão aparecer 600 milhões de doses”, continuou, ressaltando que médicos e enfermeiros aposentados e a guarda nacional serão usados como vacinadores, para ampliar os profissionais que aplicam os imunizantes.

