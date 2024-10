Rio Grande do Sul Paralisado desde maio devido às enchentes, Pronto Socorro de Canoas retoma parcialmente os atendimentos

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Operações são inicialmente restritas a casos de baixa ou média complexidade. (Foto: Divulgação/HPSC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hospital de Pronto Socorro de Canoas (HPSC), na Região Metropolitana de Porto Alegre, retomou no início da tarde dessa segunda-feira (30) o atendimento ao público, de forma parcial, após cinco meses de paralisação pelos impactos das enchentes de maio. Por enquanto, os serviços estão restritos a demandas de baixa ou média complexidade.

Pacientes com maior grau de risco serão estabilizados e imediatamente transferidos ao Hospital Universitário ou ao Hospital Nossa Senhora das Graças, também localizados no município.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a infraestrutura disponível no momento abrange três consultórios médicos, sala de estabilização, 12 leitos de observação e 34 leitos de internação, além de laboratório sala de raios-x.

Já a equipe inclui 60 profissionais, dentre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo e assistente social.

Para o atendimento pleno, previsto para 17 de dezembro, será feita a recuperação de todo o bloco cirúrgico, bem como da Unidade de Terapia Intensiva UTI) e demais equipamentos, tais como tomógrafos e aparelhos de ecografia.

Mais de metade de Canoas foi atingida pelas inundações durante a pior tragédia climática já ocorrida no Rio Grande do Sul. O Hospital de Pronto Socorro da cidade não escapou da água, que chegou a 2 metros de altura no prédio, comprometendo todo o primeiro pavimento. As perdas diretas são estimadas em mais de R$ 37 milhões.

Outros pontos da rede municipal

Também nessa segunda, o posto de saúde Natal foi reaberto à população. O prédio localizado na rua Nossa Senhora da Conceição nº 285 funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, oferecendo aos canoenses uma série de serviços de enfermagem, assim como consultas e diversos tipos de vacinas.

Às 8h desta terça-feira (1º) a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Rio Branco (rua Cairu nº 600) retoma seu expediente de forma plena, 24 horas por dia. São cinco consultórios médicos, três clínicos e dois pediátricos, além de um leito do tipo sala-vermelha, quatro de sala-amarela e dois pediátricos, mais nove poltronas de observação.

Transporte público na madrugada

Desde a última semana de setembro, as linhas do “Corujão” estão novamente disponíveis nos ônibus do transporte público de Canoas. São quatro rotas circulares com início e término na avenida Victor Barreto-Terminal Golden Center, nos horários de partida 0h20min, 1h40min, 2h50min e 4h.

Dúvidas sobre itinerários e outros detalhes podem ser obtidos com a empresa concessionária Sogal pelo telefone (51) 3472-6233 ou no site sogal.com.br. Atrasos e outros assuntos devem ser comunicados à Diretoria de Transportes, pelo whatsapp (51) 99365-9452.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/paralisado-desde-maio-devido-as-enchentes-pronto-socorro-de-canoas-retoma-parcialmente-os-atendimentos/

Paralisado desde maio devido às enchentes, Pronto Socorro de Canoas retoma parcialmente os atendimentos

2024-09-30