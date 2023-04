Saúde Estudo aponta idade exata em que efeitos do envelhecimento aparecem

9 de abril de 2023

Pesquisa definiu a faixa etária a partir do surgimento dos malefícios do envelhecimento no corpo. (Foto: Getty Images)

Envelhecer é um processo diário. Mesmo com uma alimentação bem planejada e exercícios físicos regulares, os efeitos do acúmulo dos anos são inevitáveis. Uma pesquisa comandada por fisioterapeutas e químicos brasileiros da UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), apoiados pela Fapesp, parece ter descoberto a partir de qual idade os inconvenientes do envelhecimento aparecem e começam a modificar o funcionamento do corpo.

Curiosamente, o que parece disparar o relógio da terceira idade é a produção de um ácido pelo nosso próprio organismo.

Segundo o estudo, a partir dos 60 anos o corpo aumenta significativamente a produção do ácido hipúrico, uma substância que ajuda a regular o metabolismo. Sua produção intensa, porém, acaba prejudicando o funcionamento dos rins e alterando a absorção de nutrientes pelo intestino.

Outro indicativo de que cruzar a linha dos 60 anos é importante para os efeitos do envelhecimento é a queda na produção de aminoácidos como o BCAA. Eles são responsáveis por ajudar o corpo a absorver as proteínas e, sem eles, não acumulamos massa muscular.

Porém, tanto a produção do ácido como a redução dos aminoácidos parecem ser uma estratégia de proteção do corpo. O ácido fortalece o pâncreas e ajuda o corpo a absorver mais nutrientes para lidar com um metabolismo mais lento. Já os aminoácidos caem para reduzir as tendências de câncer.

Como escapar dos efeitos

A pesquisa foi publicada na revista Nature e envolveu 118 pessoas de diferentes faixas etárias. Os investigadores afirmam que a identificação destas mínimas mudanças pode ajudar a pensar em novas terapias médicas no futuro.

Como são estratégias de proteção do organismo, não basta apenas eliminá-las: é preciso entender como funcionam e qual seria a dose correta para reverter o envelhecimento sem prejudicar o corpo.

Por enquanto, não há solução mágica que não seja a velha conhecida: ter uma boa alimentação e uma rotina regular de exercícios físicos. Como as principais consequências do envelhecimento estão no funcionamento do coração e dos pulmões, quem tem boa condição de saúde pode atravessar os 60 sem nem perceber o peso dos anos.

“Com o passar do tempo, o corpo entra em processo natural de envelhecimento e conseguir massa muscular pode ser um pouco mais complicado por exemplo. No entanto, não é impossível. Quando combinado com bons hábitos alimentares e físicos, é possível conseguir massa magra”, dizem especialistas.

