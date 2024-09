Mundo Parlamento da Venezuela quer romper relações com a Espanha por reconhecimento da vitória de Gonzáles

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

Jorge Rodríguez Gómez é Presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. (Foto: Reprodução/Twitter/VicepresidenciaVenezuela)

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, propôs que o órgão legislativo pedisse ao governo do presidente Nicolás Maduro romper relações diplomáticas com a Espanha, depois que o Parlamento espanhol reconheceu o opositor Edmundo González como presidente eleito. Em um discurso amplamente aplaudido pela bancada chavista, Rodríguez, uma das pessoas mais próximas de Maduro, ordenou à Comissão de Política Externa do Parlamento que levasse uma resolução ao plenário “para aprovação definitiva”.

“Que saiam daqui todos os representantes da delegação do governo da Espanha”, exclamou Rodríguez, falou na na quarta-feira (11). A declaração do deputado ocorreu horas depois do Parlamento da Espanha validar – em uma votação dividida – uma proposta do Partido Popular para reconhecer González como presidente eleito das eleições de 28 de julho na Venezuela e pedir para o premiê Pedro Sánchez fazer o mesmo.

Na própria quarta, durante uma viagem à China, Sánchez disse que o governo não mudará a sua posição e, juntamente com outros países, procurará mediar a crise pós-eleições na Venezuela. A Espanha é uma das nações que pediu às autoridades venezuelanas para publicarem as atas das últimas eleições presidenciais, argumentando que esta medida daria transparência e certeza dos resultados.

Tanto o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) como o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela (TSJ) declararam Maduro vencedor, apesar dos resultados não terem sido publicados. Ambas as instituições são formadas por pessoas consideradas próximas de Maduro.

Desde a noite de 28 de julho, a oposição Plataforma Unitária Democrática (PUD) rejeita os resultados oficiais e afirma que o verdadeiro vencedor é González. No domingo (8), o ex-embaixador chegou à Espanha, depois de receber asilo político no país. González afirma que na Venezuela foi alvo de pressões e perseguições políticas.

María Corina

A líder opositora venezuelana María Corina Machado comemorou na quarta-feira (11) o reconhecimento de Edmundo González Urrutia como presidente eleito da Venezuela pelo Congresso espanhol, qualificando a decisão como uma “grande vitória” para a democracia e a liberdade no país.

Em uma publicação nas redes sociais, Machado expressou seu agradecimento aos deputados que apoiaram a “soberania popular e o direito à verdade”, celebrando a importância da votação para o atual cenário político venezuelano.

“Hoje conseguimos mais uma grande vitória. Avançamos! Os venezuelanos agradecem a cada um dos deputados dos diferentes partidos que votaram a favor da soberania popular, da democracia, da verdade e da liberdade na Venezuela”, escreveu María Corina no X, segundo o portal Efecto Cocuyo.

