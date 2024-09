Mundo “Ninguém está comendo gatos e cachorros nos Estados Unidos”, diz o cantor John Legend sobre boatos sobre Springfield, sua cidade natal

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2024

"Nós todos somos queremos viver, prosperar e criar nossas famílias em um ambiente saudável e seguro." (Foto: Reprodução)

O cantor John Legend usou suas redes sociais para falar sobre a polêmica envolvendo sua cidade natal, Springfield, em Ohio, nessa quinta-feira (12). O local ganhou repercussão mundial esta semana, depois que o ex-presidente e candidato republicano Donald Trump afirmou que imigrantes estariam comendo bichos de estimação dos moradores durante debate.

Ainda no ar, os mediadores desmentiram a informação, citando uma declaração do prefeito da cidade, porém, nas redes sociais, os boatos continuam fortes e Legend garantiu: “Ninguém está comendo gatos, ninguém está comendo cachorros. Nós todos somos queremos viver, prosperar e criar nossas famílias em um ambiente saudável e seguro. Que tal nós amarmos uns aos outros?”

Além de desmentir a fake news sobre os pets, John Legend também falou sobre a chegada de milhares de imigrantes do Haiti à sua cidade e defendeu: “Essas pessoas vieram para Springfield porque havia trabalho para elas e elas queriam trabalhar. E eles querem viver o sonho americano, assim como seus ancestrais alemães, irlandeses, italianos, judeus, jamaicanos, poloneses… Todos esses ancestrais que vieram para esse país, talvez não falando a língua que todo mundo falava, talvez não comendo as mesmas comidas, talvez tendo que se ajustar, tendo que se integrar”.

O cantor encerrou ainda sua mensagem em vídeo pedindo para que as pessoas parem de espalhar “ódio, xenofobia, racismo e mentiras” sobre os imigrantes que estão indo para os Estados Unidos.

Boato

O boato contado por Donald Trump veio originalmente de um rumor desmentido por autoridades que circulou nas redes sociais e foi amplificado por uma mensagem compartilhada na rede social X pelo seu candidato a vice, J.D. Vance.

J.D. Vance havia compartilhado em suas redes sociais que seu gabinete havia recebido “várias denúncias” de habitantes sobre imigrantes haitianos roubando animais de estimação para comer. Na própria terça, no entanto, o candidato a vice disse que era possível que “todos esses rumores sejam falsos”.

Autoridades municipais de Springfield afirmaram que não havia denúncias ou reclamações críveis a respeito do tema. A campanha de Trump tem focado amplamente na imigração ilegal nos EUA e reforçado preconceitos contra populações estrangeiras, sobretudo negras. No mesmo debate, Trump repetiu a narrativa de que os EUA estão sendo invadidos por imigrantes ilegais provindos diretamente de presídios e manicômios de outros países — o que também é falso. As informações são do G1.

