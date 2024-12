Geral Passageira morre em voo da Gol que decolou do Brasil com destino a Miami

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2024

A mulher passou mal durante a viagem e foi atendida por dois médicos passageiros a bordo, mas ela não resistiu. (Foto: Divulgação)

Uma passageira morreu em um voo que saiu do Aeroporto de Brasília com destino a Miami, nos Estados Unidos, na terça-feira (10). A companhia aérea Gol confirmou a morte.

“A GOL se sensibiliza pelo ocorrido e informa que todos os procedimentos previstos para casos como este foram realizados de acordo com o preconizado pelos órgãos reguladores internacionais”, diz nota enviada pela companhia aérea.

Segundo relato divulgado em uma rede social, a mulher passou mal durante a viagem e foi atendida por dois médicos passageiros a bordo, mas ela não resistiu. De acordo com o passageiro, o avião pousou no aeroporto de Miami com a mulher já sem vida.

O incidente aconteceu enquanto a aeronave ainda estava em voo, por isso, a primeira fila da aeronave foi evacuada para permitir um melhor atendimento à mulher. O voo partiu por volta das 10h09 em Brasília e pousou às 15h55, no horário local. O corpo da vítima permaneceu atado a cintos de segurança.

Após o desembarque, todos os passageiros continuaram a bordo da aeronave, até que as autoridades locais embarcassem.

Nota da empresa

O que diz a Gol: “A GOL informa que durante o voo G3 7748, entre Brasília (BSB) e Miami (MIA), realizado nesta terça-feira (10/12), uma passageira passou mal e, infelizmente, faleceu a bordo. A aeronave pousou na cidade americana às 15h55 (hora local). A GOL se sensibiliza pelo ocorrido e informa que todos os procedimentos previstos para casos como este foram realizados de acordo com o preconizado pelos órgãos reguladores internacionais.”

Fortaleza

Em outra frente, a mulher de 66 anos encontrada morta no último sábado (7) no Aeroporto Internacional de Fortaleza Pinto Martins estava voltando de uma visita a familiares no Rio de Janeiro. Maria José da Silva era natural do Rio, mas era casada com um cearense e morava em Sobral, na região norte do estado, desde 2001. A família acredita que a morte ocorreu por causas naturais.

Flaviana Bezerra, filha de Maria José, contou que a mãe estava há mais de um mês visitando parentes no município de Miguel Pereira, na região serrana fluminense. “Ela visitou todo mundo no Rio. A gente hoje entende que ela foi fazer uma despedida”, disse Flaviana ao g1.

Maria José era servidora aposentada da Prefeitura de Sobral, onde atuou como técnica de prótese dentária. Ela tinha três filhas biológicas e um adotivo.

Ela tinha uma passagem de volta ao Ceará para o dia 27 de novembro, mas o voo foi cancelado e a família remarcou a para o sábado, 7 de dezembro. O novo voo tinha uma conexão em Brasília – e foi lá a última vez que a família teve contato com ela.

Após desembarcar em Fortaleza por volta das 16h30 do sábado, ela chegou a retirar a bagagem despachada e foi ao banheiro na área de desembarque, onde foi encontrada desacordada por uma mulher, que acionou os socorristas do aeroporto.

Maria José chegou a receber os procedimentos de reanimação e primeiros socorros, mas não reagiu e veio a óbito. A família dela foi informada do ocorrido pela médica socorrista.

Conforme familiares, Maria José tomava medicação para pressão alta e tinha histórico de obesidade. No último mês, ela vinha reclamando de dores nas pernas. Por isso, a família descarta qualquer hipótese de crime ou violência na morte dela, e acredita que ela morreu após passar mal.

A Perícia Forense foi acionada para analisar o caso, e Maria José foi submetida a um exame cadavérico. O laudo com a causa da morte deve sair em até 7 dias. O velório aconteceu na noite do domingo (8) e o enterro na manhã de segunda-feira (9).

“Ela era uma pessoa, mãe maravilhosa, uma esposa maravilhosa, uma avó sem igual, uma amiga muito querida. Então, [o velório] recebeu muitas pessoas, muitos amigos, muitos familiares”, disse Flaviana Bezerra. “A família é muito grata em todo esse reconhecimento a ela”. As informações são do portal de notícias G1.

