Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Ampliação abrange T1, T4, T6 e T7, todas operadas pela empresa Carris. (Foto: Eduardo Beleske/Arquivo PMPA)

Em continuidade ao processo de retomada do transporte público de Porto Alegre após os transtornos causados pelas enchentes de maio, quatro linhas de ônibus (T1, T4, T6 e T7) da empresa Carris tiveram ampliadas nessa quinta-feira (20) as opções de horário aos passageiros. A medida resultou em um adicional de 62 viagens em dias úteis.

São oito coletivos a mais, conforme determinado pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) – vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU). As linhas abrangidas são transversais, ou seja, cruzam a cidade de lado a lado, percorrendo diversos bairros.

O Centro de Controle Operacional de Transportes da SMMU monitora e analisa diariamente a frota de ônibus municipal em tempo real, com um acesso ágil a informações importantes e que permitem a tomada de decisões estratégicas. Em apenas um dia desta semana, o sistema transportou 550 mil passageiros, o que representa quase 91% do volume de usuários a cada 24 horas no período anterior à catástrofe ambiental.

“Essa qualificação faz parte das ações do programa Mais Transporte, com o objetivo de melhorar o serviço prestado aos porto-alegrenses, e acompanha a retomada das atividades em nossa cidade”, destaca o secretário de Mobilidade Urbana, Adão de Castro Júnior. “Com o aumento da oferta, é possível reduzir o intervalo das viagens e trazer maior agilidade, confiabilidade e conforto aos usuários do ônibus.”

– T1: aumento de 20 viagens, divididas em dez por sentido.

– T4: aumento de 14 viagens, sendo sete por sentido.

– T6: aumento de sete viagens, com três no sentido Norte-Sul e quatro no Sul-Norte.

– T7: aumento de 21 viagens, incluindo 12 Norte-Sul e nove Sul-Norte.

Lotação para a Zona Sul

A prefeitura anunciou a tomada de medidas para garantir, a partir da próxima segunda-feira (24), o atendimento aos passageiros das linhas de lotação Restinga e Belém Novo, ambas na Zona Sul. Vencedora da concorrência pública que a habilita a prestar o serviço há dez anos, a empresa Inovasul decidiu suspender a atividade já neste sábado (22), porque a operação se tornou deficitária.

Diante da situação, a EPTC fará duas ações. A primeira é a utilização de um ônibus urbano para transportar passageiros por meio de uma logística que mantém os mesmos horários e itinerário dos lotações que deixarão de circular. Já a segunda iniciativa será a contratação de serviço emergencial para interessados em explorar as duas “kombis”. Os detalhes estão em prefeitura.poa.br.

(Marcello Campos)

