Rio Grande do Sul Aeroporto de Caxias do Sul reabre após tentativa de assalto a carro-forte

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Os criminosos usaram uma falsa viatura da PF e tentaram assaltar um carro-forte no local. Foto: Reprodução Os criminosos usaram uma falsa viatura da PF e tentaram assaltar um carro-forte no local. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul (RS), reabriu ao meio-dia desta quinta-feira (20), após ser alvo de criminosos, na noite de quarta-feira (19). Pela manhã, com as operações suspensas no terminal, a Polícia Federal (PF) fez uma perícia no local e continua as buscas pelos envolvidos na ação criminosa. A

De acordo com a Brigada Militar (BM), na ação, os criminosos usaram uma falsa viatura da PF e tentaram assaltar um carro-forte no local, que transportava R$ 30 milhões.

Durante a ação criminosa, houve confronto armado entre policiais e assaltantes. Um dos criminosos e o segundo sargento da Brigada Militar do Rio Grande do Sul Fabiano Oliveira morreram no tiroteio. O PM foi atingido por um tiro no tórax. Ele tinha 47 anos e deixa esposa e um filho. Fabiano Oliveira entrou na Brigada Militar em dezembro de 1997 e atuava na Força Tática do 12° Batalhão de Polícia Militar (BPM), em Caxias do Sul.

Em nota de pesar, divulgada nas redes sociais da corporação, a Brigada Militar se solidarizou com os familiares e amigos do profissional.

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, também, se manifestou via redes sociais.

“O sargento Oliveira dedicou mais de duas décadas à segurança pública na Brigada Militar, tendo levado até o fim seu juramento de colocar a própria vida em risco para proteger o próximo. Quando um policial tomba, toda sociedade perde. Meus pêsames à família, colegas e amigos neste momento de profunda dor”, escreveu.

Viagens internacionais

A agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta, uma portaria permitindo a operação de voos internacionais regulares não programados no Aeroporto Hugo Cantergiani. A abertura das operações visa a atender especificamente o transporte de delegações dos jogos internacionais da Libertadores e da Copa Sul-Americana, competições em que Grêmio e Inter disputam.

A medida faz parte das iniciativas do governo federal, por meio da atuação conjunta de Anac e Ministério de Portos e Aeroportos (Mpor), para garantir a operacionalidade da aviação civil no Rio Grande do Sul após os impactos causados pelas enchentes no estado.

As operações internacionais estão restritas aos serviços aéreos privados ou aos serviços aéreos públicos não regulares de passageiros e deverão ocorrer sob coordenação prévia com o operador do aeroporto e com Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), Polícia Federal (PF), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Vigiagro).

A vigência da portaria é até o dia 31 de dezembro de 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/aeroporto-de-caxias-do-sul-reabre-apos-tentativa-de-assalto-a-carro-forte/

Aeroporto de Caxias do Sul reabre após tentativa de assalto a carro-forte

2024-06-20