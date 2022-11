Flávio Pereira Paulo Guedes sugere a Lula: “trabalhar, calar a boca e parar de mentir”

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2022

Ministro da Economia rebateu falas do presidente eleito sobre economia. (Foto: Agência Brasil)

Depois de ouvir a sequência de bobagens sobre a economia, que o candidato eleito tem afirmado em meio ao silêncio da imprensa, o ministro da Economia Paulo Guedes criticou nesta sexta-feira as falas de Lula sobre o teto de gastos e a PEC fura-teto, medida apresentada pelo governo de transição com o objetivo de manter o Auxílio Brasil de R$ 600 e atender promessas de campanha nas áreas de educação, saúde, cultura e meio ambiente. Guedes avalia que o conflito entre social e fiscal revela incapacidade técnica: “Já ganhou, cala a boca, vai trabalhar, construir um negócio legal. O desafio é grande, mas a oportunidade é maior”. Durante o evento comemorativo aos 30 anos da Secretaria de Política Econômica. Guedes sugeriu a Lula fazer “menos barulho” e trabalhar mais “com a cabeça”, e projetou que ele pode fazer um bom governo: “Só depende de não mentir”.

Alceu Moreira e Cairoli falando sobre o MDB

O ex-presidente do MDB gaúcho, e deputado federal reeleito Alceu Moreira, conversou ontem com o ex-vice governador, José Paulo Cairoli, sobre os rumos dio MDB gaúcho, rachado desde a recente eleição. Alceu Moreira abriu uma frente de oposição a Eduardo Leite e seu vice, o emedebista Gabriel Souza, vitoriosos na eleição para o governo. A conversa aconteceu na fazenda Reconquista em Alegrete, propriedade de Cairoli.

Luciano Pinto, estimula projeto para 2024

Embora não tenha conseguido uma cadeira na Assembleia Legislativa, o ex-presidente da Famurs (Federação das Associações de Municípios do RS) e ex-prefeito – duas vezes – de Arroio do Sal, no litoral norte gaúcho, Luciano Pinto (Republicanos) mostrou sua força na base eleitoral. Luciano conquistou em Arroio do Sal, o equivalente a 56,75% dos votos do município. Com base nesse exemplo, o Republicanos, que além do senador Hamilton Mourão, elegeu tres deputados federais e cinco deputados estaduais, pretende investir em candidatos à prefeitura e Câmara de Vereadores em 2024 para reforçar sua presença nas bases.

Moraes que reunião com comandantes das Polícias Militares

Um inesperado movimento foi feito ontem pelo imprevisível ministro Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Os comandantes de todas as PMs, inclusive Brigada Militar, foram convocados por Moraes para uma inesperada reunião dia 23 em Brasília.

Bolsonaro reaparece dia 22

O presidente Jair Bolsonaro deverá reaparecer em evento publico, no dia 22 em Brasília. A Frente Parlamentar da Agropecuária abre suas portas no dia 22 de novembro, terça-feira, para receber Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e Rosa Weber, para um evento sobre perspectivas para 2023.

Ministro André Mendonça trava julgamento do Trabalho Intermitente pelo STF

O ministro André Mendonça, do STF (Supremo Tribunal Federal), suspendeu o julgamento sobre a validade dos contratos de trabalho intermitente. A modalidade, um dos itens que alavancou o crescimento de empregos no país, foi introduzida pela reforma trabalhista (Lei 13.467/2017), sancionada pelo então presidente Michel Temer em 2017, quando o gaúcho Ronaldo Nogueira foi o ministro do Trabalho. Trata-se de uma prestação de serviço não continuada, ou seja, de forma esporádica. O caso estava sendo julgado no plenário virtual da Corte. Nesse formato não há debate, e os ministros depositam seus votos no sistema eletrônico. Mendonça pediu destaque, o que remete o julgamento para o plenário físico do Supremo. Não há data para ser pautado o julgamento pelo plenário.

