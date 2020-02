Grêmio Paulo Miranda comemora titularidade e projeta sequência no Grêmio: “Seguir dando conta do recado”

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Zagueiro formará a dupla de zaga com Geromel, contra o Juventude Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Prestes a disputar o seu nono jogo na temporada 2020, o Grêmio segue sem contar com sua zaga considerada ideal, formada pela dupla Geromel e Kannemann. Apesar, de contar com Geromel neste final de semana, o time não terá o argentino, que está entregue ao departamento médico. O cenário, contudo, dá a oportunidade que a concorrência possa ganhar espaço e mostrar trabalho, como o caso de Paulo Miranda.

Contra o Juventude, Paulo vai para o seu quarto jogo como titular, dos cinco disputados, e um gol marcado. Com a disputa por posição, que também conta com David Braz, que está suspenso, o zagueiro vê a sequência para buscar a confiança de Renato: “Fico feliz de estar atuando. Ninguém quer entrar com o companheiro machucado e sim pelo realizado dentro de campo. Espero seguir dando conta do recado.”

Depois da parceria com David Braz, Paulo Miranda terá como dupla neste sábado, o zagueiro Pedro Geromel. Recuperado, o defensor fará seu primeiro jogo em 2020 e teve o retorno comemorado pelo companheiro de posição: “Sabemos que o Geromel é um jogador de alto nível. Na volta dele, já tivemos coletivos e trabalhos de posse de bola. Está pronto e sabemos que vai fazer um bom trabalho.”

A estreia da dupla ocorre neste sábado, quando o Grêmio recebe o Juventude, abertura do returno do Gauchão. A partida está marcada para às 11h, na Arena.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

