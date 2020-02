Grêmio Confira a definição dos confrontos do Grêmio no Brasileirão 2020

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

A estreia do tricolor será contra o Fluminense, na Arena Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/CAMPEONATO BRASILEIRO 2019/GREMIO X SANTOS - ESPORTES - Lance da partida entre Gremio e Santos disputada na manha deste domingo, na Arena, valida pelo Campeonato Brasileiro 2019. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Já estão definidos os confrontos do Grêmio para a disputa do Campeonato Brasileiro deste ano. O tricolor estreia no torneio contra o Fluminense, na Arena. O duelo deve ser no fim de semana dos dias 02, 03 e 04 de maio, que serve como data-base para a primeira rodada do Brasileirão.

O primeiro clássico Grenal está marcado para a 13ª rodada, podendo ser entre 4, 5 ou 6 de julho, a ser disputado na Arena. O duelo no returno ocorre na 32ª rodada, entre 4 ou 5 de novembro, no Beira-Rio.

Confira a ordem dos jogos nas 38 rodadas:

1ª rodada (2, 3 ou 4/5)

Grêmio x Fluminense

2ª rodada (9, 10 ou 11/5)

Ceará x Grêmio

3ª rodada (16, 17 ou 18/5)

Grêmio x Corinthians

4ª rodada (23, 24 ou 25/5)

Flamengo x Grêmio

5ª rodada (30 ou 31/5)

Vasco da Gama x Grêmio

6ª rodada (10 ou 11/6)

Grêmio x Goiás

7ª rodada (13, 14 ou 15/6)

Grêmio x Sport

8ª rodada (17 ou 18/6)

Atlético-GO x Grêmio

9ª rodada (20, 21 ou 22/6)

Bahia x Grêmio

10ª rodada (24 ou 25/6)

Grêmio x Fortaleza

11ª rodada (27, 28 ou 29/6)

Grêmio x Palmeiras

12ª rodada (1 ou 2/7)

Atlético-MG x Grêmio

13ª rodada (4, 5 ou 6/7)

Grêmio x Internacional

14ª rodada (8 ou 9/7)

Grêmio x Coritiba

15ª rodada (11, 12 ou 13/7)

Santos x Grêmio

16ª rodada (18, 19 ou 20/7)

Grêmio x Botafogo

17ª rodada (1, 2 ou 3/8)

São Paulo x Grêmio

18ª rodada (8, 9 ou 10/8)

Athletico x Grêmio

19ª rodada (14, 15 ou 16/9)

Grêmio x Red Bull Bragantino

20ª rodada (22, 23 ou 24/8)

Fluminense x Grêmio

21ª rodada (29 ou 30/8)

Grêmio x Ceará

22ª rodada (12, 13 ou 14/9)

Corinthians x Grêmio

23ª rodada (19, 20 ou 21/9)

Grêmio x Flamengo

24ª rodada (26, 27 ou 28/9)

Grêmio x Vasco da Gama

25ª rodada (2 ou 3/10)

Goiás x Grêmio

26ª rodada (14 ou 15/10)

Sport x Grêmio

27ª rodada (17, 18 ou 19/10)

Grêmio x Atlético-GO

28ª rodada (20, 21 ou 22/10)

Grêmio x Bahia

29ª rodada (23, 24 ou 26/10)

Fortaleza x Grêmio

30ª rodada (28 ou 29/10)

Palmeiras x Grêmio

31ª rodada (31/10, 1 ou 2/11)

Grêmio x Atlético-MG

32ª rodada (4 ou 5/11)

Internacional x Grêmio

33ª rodada (7 ou 8/11)

Coritiba x Grêmio

34ª rodada (18 ou 19/11)

Grêmio x Santos

35ª rodada (21, 22 ou 23/11)

Botafogo x Grêmio

36ª rodada (28, 29 ou 30/11)

Grêmio x São Paulo

37ª rodada (1, 2 ou 3/12)

Grêmio x Athletico Paranaense

38ª rodada (6/12)

Red Bull Bragantino x Grêmio

* Por supervisão de: Marjana Vargas

