Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Zagueiro do Grêmio concedeu entrevista exclusiva à Rádio Grenal Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Titular nas últimas três partidas do Grêmio, incluído o clássico Grenal, Paulo Miranda concedeu entrevista exclusiva à Rádio Grenal para comentar seu início de ano e projetar a decisão contra o Caxias, no próximo sábado, pela Taça Ewaldo Poeta, onde o zagueiro pode ser novamente titular. Ainda no bate-papo, o defensor revelou bastidores do recém-contrato Diego Souza.

CONFIRA TRECHOS DA ENTREVISTA:

Vitória no Grenal e resposta à corneta

A gente sabe que é um jogo bastante difícil. Mas fomos felizes e conseguimos sair com a classificação. Fizemos um bom jogo. Onde todos nós gostamos da atuação. Esses dias uma corneta me chamou a atenção, que o Grêmio ia com dupla de zaga David Braz e Paulo Miranda, sendo que do outro lado tinha Paolo Guerrero. Mas o importante é que saímos com bom resultado.

Decisão contra o Caxias

Jogo bastante importante. Temos a semana toda para treinar. Vai ser um jogo muito difícil, mas estamos focados na final. Espero que possamos conquistar um bom resultado.

Disputa com a dupla Geromel e Kannemann

Sabemos que são excelentes jogadores e cabe a nós seguirmos trabalhando para quando surgir a oportunidade, estarmos preparados e manter o rendimento dentro de campo.

Parceria e bastidores com Diego Souza

Jogamos juntos no Palmeiras em 2008. Nem tem muito o que dizer dele, é só ver esses três jogos. Mas ele é um cara muito engraçado, perfil parecido com o Maicon.

Interesse de outros clubes?

Com contrato com o Grêmio até 2022, Paulo Miranda se diz feliz em Porto Alegre e afirma não ter recebido nenhuma proposta: “São coisas que acontecem no futebol. Mesmo não jogando, pelo trabalho que você fez desperta interesse de outros clubes, mas não chegou nada. Eu estou feliz aqui, procurando trabalhar e buscar meu espaço.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

