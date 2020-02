Grêmio “Espero continuar fazendo gols, prolongar isso por um bom tempo”: Diego Souza comemora reinício no Grêmio

18 de fevereiro de 2020

Depois de 13 anos, Diego Souza recomeça uma temporada vestindo a camisa do Grêmio. E, já em seu início, o atacante já tem muitos motivos para comemorar. Além de marcar em todas as vezes que esteve em campo neste início, foi do camisa 29 que saiu o gol que garantiu a vitória no clássico Grenal e a classificação do time para a decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho.

“Fico feliz demais por estar acontecendo isso, no início de ano e no Grêmio. Espero continuar fazendo gols, prolongar isso por um bom tempo, mas a gente sabe que os adversários são difíceis e eu espero ter as oportunidades para fazer gols”, declarou o atacante em entrevista coletiva.

Os bons números nestes três jogos – Esportivo, Aimoré e Inter – também afastam os ares de desconfiança por parte da torcida com o retorno do jogador. Além disso, credenciam Diego a permanecer como titular do comando de ataque do time de Renato Portaluppi: “Eu trabalhei bastante e confio muito no meu trabalho. Isso é um passo largo que eu dei, sabendo do que posso produzir, quero seguir ajudando o Grêmio”.

No próximo sábado, Diego Souza poderá reviver na carreira uma conquista de estadual, feito que ocorreu na conquista do Campeonato Gaúcho de 2007. A decisão da Taça Ewaldo Poeta será contra o Caxias, no sábado, no estádio Centenário.

