Grêmio Maicon avalia novo posicionamento para Jean Pyerre no Grêmio

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2020

(Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: O meia ainda está processo de recuperação Foto: O meia ainda está processo de recuperação

Ainda em processo de recuperação por conta de lesão, Jean Pyerre pode ser visto em novo posicionamento na sua volta ao Grêmio. O meia, que passa a ter novo companheiro de posição, com a chegada de Thiago Neves, pode ter ser utilizado como volante, na avaliação do capitão Maicon.

“Eu também vejo o Jean bem próximo de jogar nessa função. Mas tudo é questão de adaptação, ele vem jogando como 10”, disse o volante do Grêmio. A questão sobre a utilização de Jean como volante já foi pauta recente. O próprio jogador, que atuou na base na posição, já mostrou preferência pela atuação na função. “Até conversei com pessoas aqui do clube que se precisar pode colocar ele ali”, completou Maicon.

Ainda em coletiva, o capitão também tratou de rechaçar qualquer influência no andamento do seu tratamento por conta da chegada de nova concorrência na posição. O volante, que vem tratando de um problema no joelho direito, ressaltou que a vinda de reforços qualificam o clube e seu próprio desempenho.

“Falaram que eu não fiz a cirurgia por causa do Lucas Silva. Quando fiquei com medo dele vir? Eu quero que os melhores venham para jogar aqui. Vão aumentar o meu nível, vão fazer eu crescer. Eu não sou filho do Renato, filho do presidente, não tenho parentesco com ninguém. Tudo que eu conquistei foi pelo que eu fiz aqui”, explanou o volante.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

