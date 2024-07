Rio Grande do Sul Pavilhão da Agricultura Familiar terá número recorde de empreendimentos na 47ª Expointer, de 24 de agosto a 1º de setembro em Esteio

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2024

Espaço completará 25 anos de presença no evento, um dos maiores do agronegócio na América Latina. (Foto: Vinicius Medeiros/Arquivo SDR)

Com realização de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), a 47ª Expointer terá 413 empreendimentos no Pavilhão da Agricultura Familiar. São 41 expositores a mais que na edição anterior e novo recorde para o espaço, que completa 25 anos de presença em uma das maiores feiras do agronegócio na América Latina.

Ao menos 181 municípios gaúchos estarão representados no setor, que também terá 73 estreantes. A quantidade de bancas lideradas por mulheres também cresceu: 216, contra 148 no ano passado.

Estará disponível uma ampla diversidade de embutidos, defumados, queijos e outros laticínios, pães, cucas, biscoitos, doces, geleias, mel, farinhas, sucos, vinhos, espumantes, aguardentes, licores, cervejas artesanais, frutas desidratadas, erva-mate, ovos, grãos, produtos orgânicos, flores, plantas e sementes, bem como artesanato indígena e quilombola.

Outro destaque é a praça de alimentação, neste ano com sete cozinhas. Participantes e visitantes poderão consumir pratos variados, produzidos com artigos da agricultura familiar, a partir de receitas ligadas às culturas de diferentes etnias presentes no Estado.

Saiba mais

Os valores do ingresso na Expointer variam de R$ 9 (meia-entrada, válida para idosos e pessoas com deficiência) a R$ 18 (inteira). Crianças de até 6 anos estarão isentas da cobrança, desde que acompanhadas dos pais ou responsáveis. O estacionamento para visitantes custará R$ 46. Mais informações estão no site expointer.rs.gov.br.

Considerada a maior feira a céu aberto do agronegócio na América Latina, a Expointer é promovida pelas secretarias estaduais da Agricultura, Pecuária e Irrigação (Seapi) e Desenvolvimento Rural (SDR), prefeitura de Esteio, Ministério do Desenvolvimento Agrário e os seguintes parceiros:

– Associação de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-Ascar).

– Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul).

– Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag-RS).

– Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers)

– Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raças (Febrac)

– Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul (Ocergs).

– Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar (Fetraf).

– Movimento internacional Via Campesina.

(Marcello Campos)

