12 de janeiro de 2021

Com a pavimentação pronta, começaram os serviços de sinalização, como pintura das faixas e instalação de placas. (Foto: Daer/Divulgação)

Mais um acesso municipal será concluído em breve no Rio Grande do Sul: a ligação asfáltica a Sertão Santana, na Costa Doce. Executada pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem), a obra consiste na pavimentação dos oito quilômetros restantes do total de 14,6 quilômetros da ERS-713.

Conforme o secretário de Logística e Transportes do RS, Juvir Costella, o asfalto já está finalizado em todo o trajeto que liga o município à BR-116. “Essa obra também beneficia o deslocamento de comunidades próximas, como Mariana Pimentel, Barão do Triunfo e Cerro Grande do Sul. Será uma rota importante para o escoamento da produção regional até o porto do Rio Grande, tornando o transporte mais barato e impulsionando a economia”, declarou.

Com a pavimentação pronta, começaram os serviços de sinalização, como pintura das faixas e instalação de placas – trabalho que deve ser concluído até o fim de janeiro.

De acordo com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, foram investidos R$ 12,2 milhões para a retomada dos serviços na ERS-713. Os recursos são oriundos do Tesouro do Estado, em contrapartida ao financiamento do BNDES para as obras de duplicação na ERS-118, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

