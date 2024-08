Colunistas Pecuária gaúcha: o verdadeiro remédio produzido no Pampa

Por Fernando Bastos | 15 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Quando falamos da pecuária gaúcha, estamos falando da nossa história, do nosso legado e da nossa saúde. Nós, que crescemos rodeados pelos vastos campos do pampa, sabemos o valor de um bom churrasco e do trabalho árduo que sustenta essa tradição. Mas o que muitos de nós talvez ainda não tenham percebido é que a carne que produzimos aqui, no coração do sul, é muito mais do que uma iguaria cultural – é um verdadeiro superalimento.

A carne gaúcha é rica em aminoácidos essenciais, fundamentais para a manutenção dos nossos músculos e para a produção de enzimas vitais. Estudos demonstram que a ingestão adequada de carne pode prevenir e tratar a ansiedade e os sintomas depressivos. A tirosina, precursora da dopamina, nos dá energia para enfrentar os desafios do dia a dia, enquanto o triptofano é essencial para a produção de serotonina, que nos mantém alegres. A carne também é rica em glutamina, indispensável para a saúde intestinal e para a produção de GABA, um neurotransmissor que nos traz tranquilidade.

E, quando o inverno rigoroso bate à nossa porta, a carne nos oferece a glicina, que auxilia na produção de antioxidantes, importantes para manter nossa imunidade forte. A creatina, presente em abundância na carne, também contribui para a energia e vitalidade que caracterizam o gaúcho. Mas a carne não é apenas uma fonte de proteínas e aminoácidos – ela é um verdadeiro superalimento!

A carne gaúcha se destaca pela presença das gorduras monoinsaturadas, reconhecidas como extremamente saudáveis, além das saturadas e das gorduras polinsaturadas, como o ômega-6 e o ômega-3, que estão em proporções ideais. Em 800 gramas de carne, podemos encontrar até 1 grama de ômega-3. Além disso, a carne é rica em vitaminas e minerais biodisponíveis, como a vitamina B12, exclusivamente encontrada em alimentos de origem animal e essencial para o metabolismo e a saúde neurológica.

Enfim, a carne gaúcha é um verdadeiro oásis nutricional que não apenas satisfaz nossos paladares, mas também nutre nosso corpo de uma maneira que poucos alimentos conseguem. E mais do que isso, há estudos que mostram como a carne pode ser uma poderosa aliada na luta contra a resistência à insulina e na remissão do diabetes.

Mas por que querem que você não saiba disso? A carne desafia interesses econômicos poderosos de duas grandes indústrias. A primeira é a dos ultraprocessados, que perdem mercado quando preferimos carne de qualidade que proporciona saciedade e reduz a necessidade de alimentos industrializados. A segunda é a indústria farmacêutica, que lucra bilhões com o tratamento da obesidade e do diabetes. A dieta cetogênica, rica em alimentos de origem animal, já demonstrou ser eficiente na prevenção e no tratamento do diabetes tipo 2. A carne, com seu perfil nutricional único, é um remédio natural que pode prevenir e tratar essas condições, o que não interessa a quem lucra com a venda de medicamentos e tratamentos caros.

Nós não estamos falando apenas de tradição ou sabor. Estamos falando de saúde, de cura, de algo que nossos avós sempre souberam, mas que a ciência moderna agora começa a reconhecer: a carne que produzimos no pampa é um remédio natural, um presente da terra que devemos valorizar.

Além de suas qualidades nutricionais, podemos nos orgulhar de saber que nosso gado é criado, em sua maioria, com as melhores práticas, no pasto, seguindo uma tradição que respeita a natureza e o ciclo da vida. É esse respeito que se traduz na qualidade da carne que levamos à mesa.

Portanto, ao saborearmos um bom pedaço de carne gaúcha, não estamos apenas celebrando nossa cultura, estamos também nutrindo nosso corpo com o que há de melhor. Devemos nos orgulhar do que produzimos, porque o que vem do pampa é, sem dúvida, um dos maiores tesouros que temos. Que possamos continuar valorizando e preservando essa herança, sabendo que cada corte de carne é um pedaço de saúde que levamos para nossas vidas.

* Dr. Fernando Bastos (@drfernandobastos) é médico, palestrante e escritor. Autor do Best Seller “O Ciclo Original”

* fernandobastosduarte@gmail.com

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/pecuaria-gaucha-o-verdadeiro-remedio-produzido-no-pampa/

Pecuária gaúcha: o verdadeiro remédio produzido no Pampa

2024-08-15