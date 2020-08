A partir de agora, a cobrança da tarifa acontece somente na nova praça, no km 60, com mesma tarifa de R$ 4,60 e pagamento nos dois sentidos. (Foto: Divulgação/CCRViaSul/Arquivo)

A partir de agora, a cobrança da tarifa acontece somente na nova praça, no km 60, com mesma tarifa de R$ 4,60 e pagamento nos dois sentidos.

À zero hora deste sábado (15) foram encerradas as atividades do pedágio no km 77 da Freeway, em Gravataí. A partir de agora, a cobrança da tarifa acontece somente na nova praça, no km 60, com mesma tarifa de R$ 4,60 e pagamento nos dois sentidos. Já no pedágio de Santo Antônio da Patrulha, no km 19, já está em operação a cobrança bidirecional, sendo que o valor do pedágio passa a R$ 4,60 em cada direção.

Ao todo, são 25 cabines em funcionamento em ambas as praças, entre bidirecionais, mistas e com cobrança automática. Em Santo Antônio, esse número representa um acréscimo de 9 cabines em relação às 16 que operavam anteriormente, gerando mais agilidade no atendimento aos usuários.

A concessionária destaca que as passagens automáticas funcionam normalmente em ambas as praças. As operadoras responsáveis por esse sistema de cobrança nos pedágios (Veloe, SemParar, ConectCar, C6Bank e MoveMais) promoveram as mudanças necessárias em ambos os locais. Todas as dúvidas sobre o processo de cobrança devem ser direcionadas às empresas prestadoras do serviço.

A CCR Via Sul, que administra a Freeway, reforça, ainda, que os usuários redobrem a atenção e os cuidados ao trafegarem pelos locais, respeitando a sinalização e redução de velocidade. Na praça de Santo Antônio, especialmente, haverá mudança de comportamento do motorista que, com a cobrança bidirecional, terá, obrigatoriamente, que parar também no sentido Porto Alegre.