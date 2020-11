Celebridades Pedro Scooby e Cintia Dicker curtem churrasco e samba com amigos em bar no Rio

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Casal, que mora em Portugal, está passando alguns dias no Brasil Foto: Reprodução/Instagram Casal, que mora em Portugal, está passando alguns dias no Brasil. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Pedro Scooby e Cintia Dicker estão aproveitando ao máximo as férias no Brasil. O casal, que mora em Portugal – onde se casou recentemente –, curtiu a noite deste domingo (22) com amigos em um bar no Rio.

Em vídeos publicados no Instagram, os dois aparecem se divertindo em uma roda de samba, com direito a churrasco. Scooby fez alguns registros empolgado, cantando ao lado de Cintia, que é só sorrisos. O irmão do surfista, João Vianna, também esteve presente e publicou alguns videos em sua rede social também.

Scooby e Cintia, que já têm união estável no Brasil, oficializaram a união em Portugal recentemente. A cerimônia foi íntima em um cartório e depois eles saíram para jantar com alguns amigos em Lisboa.

