Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Filha de Pelé publicou foto com o pai durante internação. Foto: Reprodução/Instagram Filha de Pelé publicou foto com o pai durante internação. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, de 81 anos, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste sábado (26). O boletim médico foi divulgado na tarde desta segunda-feira (28). Ele está curado de uma infecção urinária, e seguirá o tratamento de um tumor de cólon identificado em 2021.

Segundo informações, exames de rotina identificaram uma infecção urinária no Rei do Futebol, na segunda-feira (21). Ele foi internado no dia 13 de fevereiro, e a presença da infecção estendeu sua estadia no hospital.

Conforme o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein nesta segunda, Pelé não apresenta mais a infecção, e seguirá o tratamento do tumor de cólon.

Tratamento

O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina, e o material foi encaminhado para análise patológica, em setembro de 2021. A cirurgia para retirada do tumor foi realizada no dia 4 de setembro.

O Rei do Futebol esteve internado na unidade por 17 dias em dezembro, para iniciar o tratamento com sessões de quimioterapia. Na ocasião, ele apresentou dificuldades com a alimentação, e foi liberado para passar o Natal e o Ano Novo junto à família, em Guarujá.

Boletim médico

“Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, dia 26 de fevereiro de 2022. O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis, já curado de sua infecção urinária, e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro de 2021.”

