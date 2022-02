Mundo Tribunal de Haia vai investigar Rússia por crimes de guerra e contra humanidade

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2022

Embora nem a Rússia nem a Ucrânia façam parte do Tribunal de Haia, a Ucrânia exerceu suas prerrogativas para que o Tribunal investigue crimes de guerra. Foto: Reprodução Embora nem a Rússia nem a Ucrânia façam parte do Tribunal de Haia, a Ucrânia exerceu suas prerrogativas para que o Tribunal investigue crimes de guerra. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Tribunal Penal Internacional, em Haia, decidiu nesta segunda-feira (28) abrir investigação sobre a situação da Ucrânia “o mais rápido possível”.

O procurador, Karim Khan, disse estar “convencido de que há uma base razoável para acreditar que tanto os supostos crimes de guerra quanto os crimes contra a humanidade foram cometidos na Ucrânia”.

Embora nem a Rússia nem a Ucrânia façam parte do Tribunal de Haia, a Ucrânia exerceu suas prerrogativas para que o Tribunal investigue crimes de guerra e crimes contra a humanidade feitos por Moscou desde o final de 2013.

“Dada a expansão do conflito nos últimos dias, é minha intenção que esta investigação também abranja quaisquer novos supostos crimes que se enquadrem na jurisdição do meu Gabinete que sejam cometidos por qualquer parte do conflito em qualquer parte do território da Ucrânia”, diz o procurador.

“Também pedirei o apoio de todos os estados-membros [do Tribunal de Haia] e da comunidade internacional como um todo para que meu escritório inicia suas investigações. Pedirei apoio orçamentário adicional e contribuições voluntárias para apoiar todas as nossas situações, além de colaboração voluntária. A importância e a urgência de nossa missão são muito sérias para ficarem reféns da falta de meios”, finalizou.

