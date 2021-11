Porto Alegre Pelo menos 120 toneladas de resíduos são retiradas da avenida Severo Dullius, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de novembro de 2021

Foram retiradas 120 toneladas de material por uma equipe com seis garis e servidores, com o auxílio de duas retroescavadeiras e oito caminhões Foto: Anselmo Cunha/PMPA Foram retiradas 120 toneladas de material por uma equipe com seis garis e servidores, com o auxílio de duas retroescavadeiras e oito caminhões. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) fez o serviço de limpeza em toda a extensão da avenida Severo Dullius, no bairro Anchieta, em Porto Alegre, nesse fim de semana, 6 e 7. O local é alvo de descarte irregular de resíduos.

Foram retiradas 120 toneladas de material por uma equipe com seis garis e servidores, com o auxílio de duas retroescavadeiras e oito caminhões. “Esta é mais uma tentativa de sensibilizar a população para o descarte correto de resíduos. Estamos trabalhando a limpeza em lugares críticos da cidade e intensificaremos a fiscalização dos descartes irregulares. Pedimos que os moradores ajudem a conservar as melhorias feitas nos locais”, destaca o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

“O trabalho das nossas equipes de limpeza ocorre diariamente em todos os turnos. Mesmo assim, os focos de descarte irregular exigem um esforço ainda maior com equipes específicas aos fins de semana. Os focos ainda são uma realidade na Capital, mas estamos querendo mudar com ações educativas e transformação dos espaços. Para auxiliar o poder público, o contribuinte pode denunciar pelo aplicativo 156+POA, que é um aliado para combater esse tipo de irregularidade”, afirma o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

A ação de limpeza foi realizada em apoio à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, para que a ampliação da avenida tenha continuidade. O serviço de remoção dos focos crônicos na via era feito regularmente pelo DMLU antes da execução do projeto de extensão.

Obra da Severo Dullius

A obra de ampliação da avenida Severo Dullius, na Zona Norte, atingiu os 75% de execução. Os serviços ocorrem no prolongamento da região do Aeroporto Salgado Filho até a avenida Sertório. Com dois quilômetros de extensão, a intervenção conta com investimento de R$ 77,9 milhões e tem prazo de conclusão para abril de 2022.

