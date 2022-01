Rio Grande do Sul Pelo terceiro dia seguido, Porto Alegre foi a capital mais quente do Brasil. Termômetros chegaram aos 40,3ºC

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2022

Segundo a MetSul, os termômetros da capital gaúcha chegaram a marcar 40,3ºC. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

A onda de calor que atinge o Rio Grande do Sul não dá trégua. Neste domingo (16), pelo terceiro dia consecutivo, a cidade de Porto Alegre, registrou a temperatura mais alta entre as capitais brasileiras. De acordo com informações da MetSul, os termômetros chegaram a marcar 40,3ºC no quarto dia mais quente da história da capital gaúcha desde o começo das medições em 1910.

Entre esta segunda (17) e quarta-feira (19), o ar quente e úmido seguirá predominando e o deslocamento de uma área de baixa pressão vai provocar chuva em grande parte do Estado, com possibilidade de temporais isolados na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul.

Os volumes esperados deverão oscilar entre 15 mm e 35 mm na maioria das regiões. Na Serra do Nordeste, Campos de Cima da Serra e no Litoral Norte, os valores poderão alcançar 50 mm em alguns municípios.

Na Fronteira Oeste, Campanha e Zona Sul, os totais oscilarão entre 50 e 65 mm, podendo alcançar 80 mm em algumas localidades.

Apesar da chuva, segundo a MetSul, a maioria dos dias desta semana deve ter máximas de 35ºC a 38ºC em Porto Alegre com noites quentes e abafadas. “A terça, apesar de abafada, pode ter máximas menores. Já o Oeste gaúcho terá máximas perto ou ao redor dos 40ºC em quase todos os dias desta semana e a terça pode interromper por um dia a sequência de dias tórridos na região que já dura uma semana.”

O calor intenso prossegue, nesta semana, com sensação de abafamento, inclusive durante a noite. Há alguns dados que prolongam a onda de calor até na semana que vem.

