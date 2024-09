Grêmio Pepê, do Grêmio, não garante que seu futuro seja no Tricolor

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2024

Volante do Grêmio tem futuro incerto no clube. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O volante Pepê, que perdeu sua titularidade após Dodi se integrar ao time, foi questionado sobre o seu futuro no Grêmio após vitória do Tricolor na partida contra o Flamengo neste domingo (22), na Arena, pelo Brasileirão.

O jogador respondeu que seria melhor não falar sobre o assunto. Sua última partida de titular foi na derrota contra o Bahia no dia 17 de agosto.

O atleta tem contrato com o Tricolor até o final de 2025 e a partir da metade do próximo ano, o jogador pode assinar um pré-contrato com outro clube e sair livre ao final do contrato.

“Acho que é melhor não falar sobre, meu empresário tem que cuidar disso. De fato, eu estou focado no Grêmio agora. A gente vai a cada jogo buscar a vitória e realmente brigar pelos objetivos do Grêmio aqui”, disse Pepê.

