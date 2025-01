Rio Grande do Sul Peritos exumam os restos mortais do sogro de mulher suspeita de matar parentes por envenenamento em Torres

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Ao menos três pessoas morreram, em dezembro, após consumirem torta com altos níveis de arsênico. (Foto: Reprodução)

Por solicitação da Polícia Civil, os restos mortais de um idoso falecido em setembro passado foram retirados do túmulo, em Canoas (Região Metropolitana de Porto Alegre) por técnicos do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O procedimento tem por finalidade identificar se Paulo Luiz dos Anjos também foi vítima de sua nora, acusada do envenenamento fatal de três familiares na cidade de Torres (Litoral Norte).

A análise do material exumado deve demandar ao menos dez dias de trabalho. Na época do falecimento do sogro da investigada, o atestado de óbito apontou como causa uma intoxicação alimentar.

Os casos de envenenamento têm como suspeita uma mulher de 60 anos, que teria adicionado veneno à farinha utilizada pela sogra na elaboração de uma torta cujo consumo, no dia 23 de dezembro, matou duas irmãs desta última (65 e 58 anos). O marido de uma delas e uma criança de 10 anos também passaram mal após ingerir o bolo, mas sobreviveram. Já a sogra continua internada.

Peritos identificaram no alimento a presença de altíssimos níveis de arsênio, substância encontrada na natureza e altamente tóxica, sendo utilizada na produção de venenos e pesticidas – nesse caso, é popularmente conhecido como “arsênico” (trióxido de arsênio). Sua vende é controlada no Brasil, sendo proibido o uso como raticida, por exemplo.

Descobertas

A suspeita do triplo homicídio e duas tentativas de homicídio é mantida preventivamente desde o domingo (5), por um prazo mínimo de 30 dias, no Presídio Estadual Feminino de Torres. Conforme a equipe encarregada do caso, ela teria agido sozinha, motivada por antigas desavenças familiares ocorridas há cerca de 20 anos com as vítimas. Um crime, portanto, passional.

Além disso, conteúdos extraídos do celular da investigada indicam a realização de várias pesquisas, na internet, por detalhes a respeito do veneno que seria encontrado na torta. “Embora seja mantida a presunção de inocência, a suspeita está presa temporariamente em virtude das fundadas razões que encontramos em provas robustas, anexadas ao inquérito”, frisou um dos policiais encarregados do caso.

(Marcello Campos)

