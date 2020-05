Acontece Pesquisa investiga impactos do confinamento domiciliar no sono de adultos e de seus filhos

Por Redação O Sul | 4 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução)

Em função da pandemia do novo coronavírus muitas atividades e rotinas mudaram, devido a isso, está sendo realizado um estudo para verificar os impactos do confinamento domiciliar, na qualidade do sono de adultos e de seus filhos. A responsável pela pesquisa é a vice-diretora do Instituto do Cérebro (InsCer) e professora na Escola de Medicina da PUCRS, Magda Lahorgue Nunes.

O estudo faz parte de uma força-tarefa multidisciplinar, da universidade, que reúne mais de 50 profissionais e pesquisadores, de diversas áreas, na busca por soluções envolvendo a pandemia. Além da vice-diretora do InsCer, o grupo da pesquisa é formado por neurologistas infantis, psiquiatras, psicólogos e educadores e as atividades previstas versam sobre diversos temas, que vão desde pesquisas a nível molecular e de marcadores de estresse, alterações acadêmicas e comportamentais a questões de influência no sono.

A análise pretende levantar dados de georreferenciamento para identificar possíveis efeitos regionais do confinamento domiciliar, bem como a presença de sonolência excessiva diurna e avaliar se, nos casos em que os indivíduos respondentes sinalizarem uma piora da qualidade do sono durante o confinamento domiciliar, se estas são modificações permanentes ou transitórias. Esses dados partem de uma iniciativa mais ampla que pretende, também, estudar o impacto da COVID-19 e da quarentena em aspectos cognitivos e comportamentais das crianças, com especial interesse nas crianças com transtornos do desenvolvimento, durante e após a pandemia.

O questionário foi desenvolvido para que os respondentes pudessem participar de forma online, com anonimato opcional, intentando atingir o maior número de pessoas possível, em todo o Brasil. Os interessados devem acessar o questionário que está disponível.

