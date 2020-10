Brasil Pesquisa revela aumento da confiança dos professores brasileiros para o ensino on-line

Por Redação O Sul | 18 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No início da pandemia de coronavírus, 52,9% dos professores se sentiam despreparados para as aulas virtuais Foto: Divulgação No início da pandemia de coronavírus, 52,9% dos professores se sentiam despreparados para as aulas virtuais. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma pesquisa feita com professores que lecionam em 26 Estados e no Distrito Federal, em 118 cidades brasileiras, revelou que 82,4% dos educadores se sentem extremamente ou muito confiantes com relação ao seu preparo técnico para o ensino on-line.

No início da pandemia do novo coronavírus, em março, 52,9% se sentiam totalmente despreparados ou muito pouco preparados tecnicamente para as aulas virtuais.

A pesquisa foi realizada pela International School com o apoio da Education Development Center. Entre os mais de 300 professores entrevistados, 49,5% têm atuação direta na educação infantil, 63,4% no ensino fundamental e 11,7% no ensino médio.

Dados colhidos na pesquisa mostraram os tipos de dispositivos utilizados pelo professor nas aulas on-line, sendo 19,7% desktop com internet, 83,7% laptop com internet, 45,5% celular com internet e 7% tablet com internet. Cerca de 66,8% disseram não compartilhar esses mesmos dispositivos com algum membro da família, e 33,2% afirmaram o contrário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil