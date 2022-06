Economia Petrobras lança site com informações sobre os preços dos combustíveis

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

A estatal afirmou que o objetivo é manter a sociedade informada sobre os preços de venda dos seus produtos Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil A estatal afirmou que o objetivo é manter a sociedade informada sobre os preços de venda dos seus produtos. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Petrobras lançou, nesta quarta-feira (1º), um site com informações sobre os preços dos combustíveis no Brasil. A estatal apresenta, de forma didática, informações sobre as parcelas envolvidas na formação dos valores da gasolina, do diesel e do GLP (gás de cozinha).

O novo site (precos.petrobras.com.br) permite filtrar os valores pela média nacional ou por Estados, considerando os impostos estaduais e outras variáveis locais.

A empresa destacou que há anos divulga, na página institucional da companhia, os valores cobrados em suas refinarias e a composição média do preço final, que é um tema de grande interesse do público em geral. “Nos últimos seis meses, essa foi a informação mais acessada, com quase 1,5 milhão de visualizações”, informou a estatal em nota.

A Petrobras afirmou ainda que, em novembro do ano passado, lançou uma campanha publicitária com a intenção de informar sobre a formação de preços ao consumidor final. “O novo ambiente virtual é mais uma ação da Petrobras para manter a sociedade informada sobre os preços de venda dos seus produtos.”

A empresa tem sido alvo de críticas do presidente Jair Bolsonaro em razão do alto valor dos combustíveis e da sua política de preços. No mês passado, ele disse que o lucro bilionário da estatal é “um estupro”.

