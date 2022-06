Porto Alegre Porto Alegre registra a menor temperatura para o mês de junho desde 2019

Por Redação O Sul | 1 de junho de 2022

O frio permanece em todo o Estado nesta quinta Foto: Freepik

O mês de junho começou gelado em Porto Alegre e no interior do Rio Grande do Sul. A Capital gaúcha registrou, nesta quarta-feira (1°), temperatura mínima de 4,1ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Trata-se da menor marca para o mês na cidade desde 2019. A sensação térmica chegou a 3ºC.

Na terça-feira (31), a mínima em Porto Alegre foi de 5,2°C. Em outros municípios gaúchos, os termômetros ficaram na casa de 0°C nesta quarta: Santana do Livramento (0,1°C), Quaraí (0,3°C), Jaguarão (0,4°C), Bagé (0,5°C) e Canela (1,1°C). Ao contrário do dia anterior, não houve temperaturas negativas.

Nesta quinta (02), o frio permanece no Estado. Conforme o Inmet, há previsão de geada ao amanhecer na região da Campanha. Em Porto Alegre, segundo a Climatempo, o tempo fica nublado com possibilidade de chuva fraca ao longo do dia. Os termômetros marcam entre 9°C e 13°C.

