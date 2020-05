Notas Brasil PF prende estelionatários que tentavam sacar auxílio emergencial

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

A Polícia Federal anunciou a prisão em flagrante de uma dupla de estelionatários que tentavam realizar saques indevidos com cartões do Bolsa Família. Segundo a PF, a dupla teria teria retirado com sucesso cerca de R$ 96 mil de contas que receberam parcelas do auxílio emergencial.

