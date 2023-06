Economia PIB per capita do Brasil avança, mas ainda está abaixo de 2013

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O indicador de PIB per capita relaciona a riqueza de um país com o tamanho de sua população. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o impulso dado pela agropecuária, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita avançou 1,7% no primeiro trimestre de 2023, segundo cálculos da economista Silvia Matos, a pesquisadora sênior de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre) e coordenadora do Boletim Macro Ibre. A conta considera a alta de 1,9% do PIB no período, descontada do crescimento da população.

Pela previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ainda pelo Censo Demográfico antigo, a população cresce 0,68% por ano ou 0,17% no trimestre. Isso significa que a riqueza brasileira precisa ser dividida por cada vez mais gente, já que o PIB per capita é calculado a partir da divisão da economia pelo tamanho da sua população.

“A agropecuária ajudou a segurar o crescimento do PIB no segundo trimestre. E sua influência vai muito além do crescimento de dois dígitos do setor, tem efeitos na agroindústria, no transporte, em logística. Mas a gente precisa de outro perfil para ter um crescimento mais sustentado e que todos se beneficiem”, afirma Matos.

Como exemplo, já no segundo trimestre, passado o efeito mais forte sazonal da agropecuária, Matos prevê que chegará o recuo na atividade econômica que era esperado inicialmente para o primeiro trimestre e não veio. A estimativa da economista é de redução de 0,7% do PIB e de 0,9% do PIB per capita.

“O desempenho do agro é muito concentrado no primeiro trimestre. Acho que a desaceleração ainda vem no segundo trimestre”, diz.

O indicador de PIB per capita relaciona a riqueza de um país com o tamanho de sua população. Funciona, principalmente, para comparar a situação de um país com os demais – sem impacto de diferentes tendências demográficas.

Há quem considere como uma referência para o padrão de vida da população, apesar de suas limitações. Isso porque representa uma média e não contempla as desigualdades, que se tornam ainda mais claras no caso de países como o Brasil.

Para o ano de 2023, a projeção de Matos é de alta de 1,3% do PIB – que ela reconhece que está no piso das expectativas – e de 0,6% do PIB per capita. Com isso, o PIB per capita se manterá acima do patamar pré-pandemia, mas continuará abaixo do que era observado em 2013, antes da recessão de 2015/2016.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/pib-per-capita-do-brasil-avanca-mas-ainda-esta-abaixo-de-2013/

PIB per capita do Brasil avança, mas ainda está abaixo de 2013

2023-06-03