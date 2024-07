Economia “O PIB surpreendeu os negacionistas e vai crescer mais em 2024”, diz Lula

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2024

Presidente afirmou que os astros estão se movimentando de forma muito favorável ao Brasil. (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou o crescimento de 0,8% do PIB (Produto Interno Bruto) no 1º trimestre de 2024. Ele afirmou que os jornais erraram em suas previsões porque o resultado foi maior do que o que “negacionistas divulgaram pela imprensa”.

“Quem faz a 1ª página dos jornais, quem faz as capas, quem faz editorial errou mais uma vez, alguns comentaristas erraram também. Porque, surpreendentemente, o PIB cresceu mais do que os negacionistas divulgaram”, disse.

Para Lula, agora é a hora da colheita. “É por isso que o salário está crescendo. É por isso que o PIB surpreendeu os negacionistas, que achavam que o PIB ia ser menos de 0,8%, o PIB foi a 3% e vai crescer mais em 2024”, declarou o presidente.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB cresceu 0,8% nos três primeiros meses do ano, puxado pelo consumo das famílias, serviços e agropecuária. O resultado significou uma aceleração em relação ao 4º trimestre do ano passado, quando caiu 0,1%. Em valores nominais, a economia brasileira movimentou R$ 2,7 trilhões de janeiro a março.

O resultado ficou levemente acima do esperado pelos analistas do mercado financeiro. A mediana das projeções indicava uma expansão de 0,7% no 1º trimestre. No 4º trimestre de 2023, o Brasil teve queda de 0,1% em comparação ao trimestre anterior.

O presidente voltou a afirmar que o papel do Estado é ser indutor de desenvolvimento, mas que também precisa cuidar das pessoas. A declaração ocorreu em meio a críticas pela dificuldade em promover uma agenda de corte de gastos. “O Estado tem que ser indutor, tem que discutir e planejar, de preferência coletivamente, o que se quer do País”, declarou. Ele reiterou que sonha com um país desenvolvido e que não fez opção pela pobreza.

Responsabilidade fiscal

Após o evento, ao afirmar que haverá o barateamento da comida e que o país jamais terá irresponsabilidade fiscal, Lula disse que é o líder brasileiro com mais experiência de resolver problema no país depois de Dom Pedro 2º e de Getúlio Vargas.

“Estejam certos que a comida vai ficar barata, estejam certos que esse país jamais será irresponsável do ponto de vista fiscal. Eu não tenho um dia de experiência, eu tenho 10 anos na Presidência”, falou o Lula

Lula está em seu terceiro mandato. Foi presidente entre 2003 e 2010, e, desde o ano passado, está novamente no comando do Estado brasileiro. O presidente ainda afirmou que o Brasil tem que estar calmo “porque está tudo acontecendo favoravelmente ao país”.

