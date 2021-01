Porto Alegre Pitstop de testagem do coronavírus em Porto Alegre faz parceria com o Internacional

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2021

O drive-thru está instalado desde 23 de dezembro na área externa da ADVB-RS Foto: Divulgação O drive-thru está instalado desde 23 de dezembro na área externa da ADVB-RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Sport Club Internacional e o Pitstop firmaram uma parceria para oferecer aos colorados uma tabela de valores diferenciada na testagem para detecção do coronavírus.

O drive-thru, instalado desde o dia 23 de dezembro na área externa da ADVB-RS (Av. Edvaldo Pereira Paiva, 1.000), em Porto Alegre, criou o “Passaporte Imunológico” – combo de dois testes, Antígeno (coleta via swab nasofaringe) e de Anticorpos (sorológico/coleta de sangue), pelo preço de um. As informações cruzadas obtidas nesses dois tipos são, em termos práticos, as mais completas que se pode ter acerca de um indivíduo no momento da testagem, já que um deles mostra a carga viral ativa ou não atualmente (Antígeno) e outro detecta um possível contato com o vírus no passado e eventual imunidade (Anticorpos).

Sócios colorados devem apresentar sua carteirinha no local do teste, e torcedores devem estar vestindo a camiseta do clube para ter acesso aos descontos. O combo custa R$ 150 para sócios e R$ 180 para torcedores. Os colorados também têm descontos no valor individual de cada teste ofertado no Pitstop, que, além dos já citados, também conta com o RT-PCR (coleta swab nasofaringe). A estrutura laboratorial funciona diariamente até o dia 31 de janeiro das 8h às 20h, sem fechar ao meio-dia.

