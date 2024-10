Geral Pix fora do ar? Nubank, Inter, Bradesco e outros bancos têm problemas

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

Em 2024, o Banco Central do Brasil identificou um aumento de vazamentos de dados de chaves Pix. (Foto: Reprodução)

O Pix do Nubank, Caixa, Santander, Itaú, Banco do Brasil, PicPay, Bradesco e Banco Inter apresentou problemas nessa segunda-feira (14). De acordo com relatos no X (antigo Twitter), não era possível realizar transferências pelo sistema de pagamentos nos aplicativos para Android e iPhone (iOS). No Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, todos os bancos citados demonstraram a instabilidade, que começou por volta de 10h20min e somou mais de 1.300 notificações no total.

No Google Trends, plataforma que registra as tendências de pesquisa no Google, termos como “pix indisponível”, “não consigo fazer pix”, “pix fora do ar”, “pix em processamento”, “pix rejeitado” e “instabilidade pix hoje” apareceram com aumento repentino.

A falha geral do Pix estava relacionada à instabilidade sofrida pelo Banco Central do Brasil também nessa segunda-feira, apontada pelo Downdetector. Em nota oficial divulgada à imprensa, o órgão informou que a função já foi normalizada. “Houve a ocorrência de problemas técnicos no Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) que afetaram o funcionamento do Pix durante a manhã desta segunda-feira (14/10). As equipes do Banco Central atuaram rapidamente, e o problema já se encontra resolvido”.

O Bradesco também se posicionou. Em nota, o banco confirmou que a falha veio do sistema do BC e que o “serviço já foi regularizado e funciona normalmente no app”. Já o Banco Inter informou que “os serviços via PIX já estão normalizados”.

O site Downdetector indica que o problema estava acontecendo com os principais bancos, o que pode indicar que a falha surgiu no Banco Central. No órgão, a instabilidade do serviço começou a ser notificada pelo site às 10h20min, horário próximo ao início do problema em outras instituições. A instabilidade, que afeta correntistas de bancos como Caixa, Nubank, Santander, Itaú, Mercado Pago, PicPay, Banco Pan, Bradesco, PicPay, Iti e Banco Inter, também foi compartilhada pelos próprios usuários nas redes sociais.

Ao longo da manhã, os apps de bancos apresentavam mensagens distintas para informar que o PIX não estava disponível.

O C6, por exemplo, dizia que o app estava passando por atualizações. Já o Bradesco informava que o PIX não estava disponível e sugeria que o cliente fizesse um TED.

Em nota, o Itaú Unibanco informou que “identificou uma instabilidade no sistema do PIX nesta segunda” e que monitorava o tema junto ao BC.

“O banco acompanha de perto o processo de normalização com o Banco Central e orienta que os clientes não refaçam as transações em caso de erro na operação”, diz o Itaú.

Também em nota, o Santander informou às 12h08 que o sistema já tinha sido restabelecido. As informações são do site TechTudo e do portal de notícias G1.

