Agro Plantio de soja é finalizado no RS e milho se encaminha para o final do cultivo

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Chuva, mesmo que esparsa e em baixo volume, contribuiu para avanço do cultivo. Foto: Marcela Buzatto/Emater-RS/Divulgação

Está concluído o plantio da soja no Rio Grande do Sul. A chuva, apesar de esparsa e em baixo volume, contribuiu para o avanço do cultivo. De acordo com o Informativo Conjuntural, produzido pela Gerência de Planejamento da Emater/RS-Ascar, vinculada à Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), 69% da área cultivada está em germinação/desenvolvimento vegetativo; 24%, em floração; e 7% em enchimento de grãos.

As condições do tempo também ajudam no desenvolvimento dos cultivos nos municípios produtores de milho e para o avanço no plantio do segundo cultivo. Nas áreas onde não choveu, há registro de prejuízos e perdas.

Ainda de acordo com o informativo, divulgado na quinta-feira (14), o plantio do milho também se encaminha para o final, alcançando 96% da área total estimada; 15% da cultura está colhida; 24% em fase de maturação; 24% em enchimento de grãos; 16% em floração e 21% em germinação e desenvolvimento vegetativo.

A predominância de tempo firme, com elevadas temperaturas e dias ensolarados, e a disponibilidade de água via irrigação contribuem para o desenvolvimento do arroz. No entanto, a ocorrência de chuva esparsa e de baixo volume resulta em menor capacidade de recarga dos níveis de água dos mananciais. A cultura tem 73% em germinação e desenvolvimento vegetativo; 21% em floração e 6% em enchimento de grãos.

Olerícolas

Em razão das altas temperaturas na regional da Emater/RS-Ascar de Bagé, em Uruguaiana a produção de folhosas continua afetada por infestações por tripes, causador de virose, que ocasiona perdas de até 50% na produção.

As culturas de beterraba e cenoura estão em fase de colheita e replantio, apresentando ótimo desenvolvimento. As de mandioca e batata-doce seguem em geral em ótimo desenvolvimento, porém com alguns casos de viroses em áreas na mandioca, com possíveis perdas de renda para os produtores.

Frutícolas

Na regional de Ijuí, o melão, a melancia e as uvas estão em plena colheita e intensa comercialização, com boa qualidade das frutas.

Os produtores seguem o manejo da irrigação em melão e melancia, que apresentam boas condições fitossanitárias.

