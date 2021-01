Rio Grande do Sul Sine Móvel estará em Torres entre os dias 27 e 29 de janeiro

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Somente no dia 27 também haverá avaliação e renovação da Carteira de Artesão. Foto: Divulgação Somente no dia 27 também haverá avaliação e renovação da Carteira de Artesão. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Entre os dias 27 e 29 de janeiro, o projeto Itinerante Sine Móvel estará em Torres. A Unidade Móvel ficará instalada em frente a Casa da Terra e do Artesanato (Avenida Barão do Rio Branco) com atendimento ao público das 10h às 16h. Os serviços oferecidos serão sobre o Seguro Desemprego e a Intermediação de Mão de Obra.

Somente no dia 27 também haverá avaliação e renovação da Carteira de Artesão.

O propósito do projeto é esclarecer duvidas dos trabalhadores que poderão solicitar informações junto aos servidores do Sine Móvel, da FGTAS (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social). A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Torres, por meio da Secretaria do Trabalho, Indústria e Comércio com a Agência do Sine/FGTAS.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul