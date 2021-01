Rio Grande do Sul Projeto da Escola Pública de Trânsito do DetranRS pode ser acessado como fonte de consulta e apoio pedagógico

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

A normativa estabelece os princípios e as diretrizes que norteiam a educação para o trânsito. Foto: Reprodução A normativa estabelece os princípios e as diretrizes que norteiam a educação para o trânsito. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O PPP (Projeto Político Pedagógico) da Escola Pública de Trânsito do DetranRS foi publicado no Diário Oficial do Estado na última semana. A normativa estabelece os princípios e as diretrizes que norteiam a educação para o trânsito e as ações e embasamentos teórico-técnicos a serem seguidos.

Vinculada à Diretoria Institucional da autarquia, a Escola foi idealizada e formatada pela diretora Diza Gonzaga, com o objetivo de contribuir de forma concreta para a mudança de comportamento no trânsito. “A nossa Escola foi criada para que as pessoas compreendam a importância de estarem comprometidas em fazer escolhas em prol do coletivo e do bem comum. Nosso objetivo é salvar vidas, e por meio da educação e da empatia, vamos conseguir alcançá-lo”, explica Diza.

O documento está disponível em https://www.detran.rs.gov.br/escola-publica-de-transito e pode ser acessado como fonte de consulta e apoio pedagógico por pessoas e instituições interessadas. Segundo a diretora da Escola, Carla Badaraco Guglielmi, “a Escola tem o compromisso com a mobilidade livre, democrática e saudável, em cidades inteligentes onde o caminhar e andar de bicicleta salvam vidas”.

