A pandemia da Covid-19 afetou diversos setores produtivos. No campo, o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers) criou uma plataforma online para auxiliar os interessados na aquisição de equipamentos sem saírem de casa. O portal das Máquinas Agrícolas ficará dentro do site oficial da Expointer e funcionará de 29 de agosto até o dia 6 de setembro.

Segundo o presidente do Simers, Cláudio Bier, este é o momento de se reinventar. “É hora de otimismo e coragem para puxar o estado e o país para frente. O agro não parou. É o setor que vem sustentando o Brasil. Por isso, tivemos que nos reinventar, criando um novo formato para o segmento das máquinas agrícolas dentro da maior exposição agropecuária da América Latina”, afirmou.

Na plataforma digital, o visitante encontrará os expositores e poderá navegar pelas diferentes marcas e ainda conversar com os vendedores por meio de um chat ou em salas de reunião virtual. O produtor estará conectado ao ambiente de negócio, dentro de casa, através do celular ou computador.

“É tudo dentro do expointerdigitalagro.com.br, então acessando o site oficial do governo do estado, no site da Expointer. Depois, o interessado vai ter acesso as máquinas agrícolas e deverá preencher um cadastro e entrará direto no nosso portal”, explicou a diretora executiva do Simers, Ana Paula Werlang.

Ao entrar no portal, o produtor rural vai ter acesso a todas as máquinas e aos bancos que irão fazer os financiamentos. Ao clicar na marca que você deseja visitar, será aberto um estande em 3D com os atendentes. Assim, o interessado poderá esclarecer todas as dúvidas e curiosidades sobre o equipamento.

A diretora executiva do Simers explicou como está sendo o retorno dos agricultores em relação a esse novo formato de feira. “Está sendo muito boa a nossa aceitação, tendo em vista o momento que estamos vivendo, o pessoal do agro está aceitando bem, porque está tudo na sua mão, o acesso as empresas, ao financiamento bancário, tudo estará dentro do nosso portal. E a máquina vai chegar no seu endereço e você não vai precisar sair de casa”, ressaltou Ana Paula.

Serviço:

Expointer Digital de Máquinas Agrícolas 2020

De 29 de agosto a 06 de setembro

Acesse: expointerdigitalagro.com.br

Interessados: ( 51) 98 126 38 81